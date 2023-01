Alpine heeft in 2022 een seizoen van hoge pieken en diepe dalen gehad. Hoewel de Franse renstal duidelijk een stap voorwaarts op de grid heeft genomen, werd het team veelvuldig gekweld door kostbare uitvalbeurten. Na de Mexicaanse Grand Prix, waar Fernando Alonso zeker niet voor de eerste keer dat seizoen uitviel vanuit een puntenscorende positie, vertelde de Spanjaard dat hij tot dan aan toe rond de zestig punten was verloren. Ook in zijn afscheidsrace voor Alpine viel de tweevoudig wereldkampioen uit. Hij noemde dit “een samenvatting van zijn jaar”.

Als de Renault E-Tech RE22 echter geen last had van betrouwbaarheidsproblemen, liet het duidelijk zien dat het één van de sterkste motoren in de Formule 1 is. Dit is duidelijk een afweging van het team geweest toen werd aangekondigd dat de motoren in 2023 zouden worden bevroren. Alpine en Renault hebben er namelijk voor gekozen om, net als bijvoorbeeld Ferrari, performance boven betrouwbaarheid te verkiezen. De technische reglementen laten namelijk wel toe om nog verbeteringen aan dat laatste te maken. Renault’s hoofdingenieur Bruno Famin geeft toe dat men vorig jaar “flink wat risico heeft genomen” tijdens de ontwikkeling van de motor. “Ik denk dat we de juiste strategie hebben gekozen, ondanks de problemen die we hebben gehad”, legt hij uit. Volgens Famin hadden veel problemen te maken met secundaire motorsystemen zoals de water- en brandstofpomp. “We zijn er vrij zeker van dat we dit voor 2023 kunnen oplossen.”

Zoeken naar kleine verbeteringen

Voor Renault is het in 2023 zaak om de snelle 2022-motor een stuk betrouwbaarder te maken, waardoor Alpine de potentie van de motor maximaal kan benutten. Hiermee hoopt het Franse team het gat naar de traditionele topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes verder te kunnen dichten. Hoewel de reglementen verbeteringen op motorisch gebied zeer beperken, hoopt Famin dat men toch dat laatste beetje snelheid uit de motor kan halen. “Wat we wel nog kunnen doen is de auto zelf verbeteren, via bijvoorbeeld de plaatsing van bepaalde motoronderdelen. We zouden bijvoorbeeld de luchtinvoer of de uitlaatgassen iets kunnen aanpassen, zodat onze collega’s uit Enstone de aerodynamica van de auto kunnen verbeteren. We werken daarnaast ook aan het managen van de batterij, maar ook daarin worden we erg beperkt. We proberen nog steeds progressie te maken, maar meer op het gebied van rijgedrag en integratie in plaats van pure snelheid.”