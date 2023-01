Waarom Haas voor Hülkenberg heeft gekozen in plaats van Ricciardo

Haas besloot vlak voor het einde van het seizoen om een nieuw hoofdstuk aan Nico Hülkenberg’s F1-carrière toe te voegen. De Duitser heeft sinds 2020 geen vast stoeltje meer in de koningsklasse, maar heeft in tussentijd wel enkele keer mogen invallen bij Racing Point en Aston Martin. Hülkenberg moet in 2023 een betrouwbaardere kracht zijn dan zijn landgenoot Mick Schumacher, die gepasseerd wordt door het team. De voornaamste reden hiervoor is dat de talentvolle Duitser te veel crashes veroorzaakte, waarvan teameigenaar Gene Haas eerder liet optekenen dat dit hem “een fortuin” kostte.

Veel mensen in de paddock waren verbaasd dat de keuze uiteindelijk op Hülkenberg viel. Hoewel de Duitser een redelijke staat van dienst heeft, waren veel mensen van mening dat er betere alternatieven rondliepen. Daniel Ricciardo bijvoorbeeld, die als achtvoudig racewinnaar een logischere keuze leek met ook nog eens meer race-ervaring met de huidige Formule 1-bolides. Haas-teambaas Guenther Steiner vertelt dat hij nooit echt contact heeft gelegd met Ricciardo. “Alleen helemaal aan het begin, nog voordat hij opzij werd gezet door McLaren, heb ik hem benaderd om te vragen wat hij volgend jaar doet. Daar is echter niks van gekomen.”

Waarom Hulkenberg boven Ricciardo verkozen?

Ricciardo leek qua competenties en recente race-ervaring een logischere keuze dan Hülkenberg. Steiner legt uit waarom hij toch voor de Duitser heeft gekozen: “Ricciardo heeft het afgelopen jaar duidelijk niet goed gepresteerd. Anders had hij volgend jaar nog wel bij McLaren gezeten. Ik denk dat we dat zeker moeten meewegen. Ik snap nog steeds niet hoe dat komt, want ik denk dat hij een hele goede coureur is. Dit jaar viel het allemaal niet zijn kant op. Als ik hem had gekozen, dan had ik nog een risico genomen: kunnen we hem naar zijn oude niveau brengen of niet?” Ricciardo zelf heeft ook aangegeven niet voor Haas te willen rijden. In plaats daarvan heeft de Australiër gekozen voor een reserverol bij zijn oude team Red Bull.