Red Bull nog altijd vol vertrouwen over high rake-concept

Bij een auto met een hoge rake loopt de onderzijde van de auto naar achteren toe sterk omhoog. Hiermee kan er meer downforce worden gegenereerd. Een nadeel van deze ontwerpfilosofie is echter dat er sprake is van meer 'drag', wat nadelig is voor de topsnelheid van de auto. Red Bull is fervent aanhanger van het voeren van een hoge rake, terwijl Mercedes juist bekend staat voor het rijden met een lage rake.

Volgens sommigen heeft de hoge rake zijn langste tijd gehad. Red Bull zou de grenzen hebben bereikt als het gaat om het doorontwikkelen van de auto. Dat het team uit Milton Keynes dit jaar worstelt met een nerveuze auto, zou hier een duidelijk bewijs van zijn. Ondertussen lijkt Mercedes dit jaar opnieuw een stap te hebben gemaakt met de wagen. Racing Point heeft voor dit jaar de switch gemaakt van een hoge naar een lage rake en onder andere McLaren overweegt om voor 2021 hetzelfde te doen. "We zijn hiernaar aan het kijken", laat Red Bull-adviseur Helmut Marko in een exclusief interview met Motorsport.com weten. "Maar aangezien [Adrian] Newey gelooft dat dit de meest efficiënte oplossing is, houden voor nu hieraan vast."

Dat Max Verstappen dit seizoen nog steeds goede resultaten behaalt, toont voor Marko aan dat de RB16 in de basis geen slechte auto is. "De top-drie, waartoe Max ook behoort, rijdt de rest van het veld op een ronde. Zo verkeerd kunnen we dus niet zitten met ons concept. We geloven erin. En dit is ook waarom je een technisch directeur hebt, om de koers te bepalen", aldus de Oostenrijker tegenover Motorsport.com.

'On fire'

Marko meldt tevens dat topontwerper Adrian Newey meer betrokken is bij de doorontwikkeling van de auto dan anders, al geldt dat volgens hem eigenlijk voor iedereen in het team. "Het hele team is 'on fire'", zegt de motorsportbaas van Red Bull. "Die reparatie in Hongarije [nadat Verstappen onderweg naar de grid was gecrasht] was ongelofelijk en in Spanje deden we drie pitstops onder de twee seconden. Iedereen is op het moment 'on fire'."

Met medewerking van Christian Nimmervoll