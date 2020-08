Mercedes ontkent gebruik van flexibele achtervleugels

De Pirelli-banden en de blaarvorming waren een van de grootste thema’s tijdens beide Formule 1-races op Silverstone. Toch werd ook een ander onderwerp aan het licht gebracht. De internationale tv-regie bracht opvallend vaak de naar achteren gerichte onboardcamera van Mercedes in beeld. De getoonde beelden zorgen voor de nodige gefronste wenkbrauwen.

Op de beelden leek het erop dat de achtervleugel van de Mercedes W11 in bochten naar binnen doorbuigt. Of dat daadwerkelijk zo is of dat het hier gaat om een optische illusie kan op basis van de huidige beschikbare informatie niet met zekerheid worden vastgesteld. Volgens de FIA voldoet de vleugel aan alle regels. En ook Mercedes is stellig: “Wij hebben geen flexibele achtervleugel”, zegt Toto Wolff toen Motorsport.com hem naar de kwestie vroeg.

Sterker nog: hij zinspeelt erop dat andere teams eerder de regels overtreden dan zijn team: “Er zijn andere teams die de rest proberen bij de neus te nemen. Dáár moet je eens naar kijken. Bij ons is dat niet het geval.” Mogelijk doelt hij daarmee op Red Bull, waar men al heeft toegegeven dat de flexibiliteit van bepaalde aerodynamische onderdelen bij de seizoensopening in Oostenrijk voor problemen zorgden, zij het ongewenst. Wolff is verrast over de berichtgeving over de flexibele vleugel, die vooral uit Italië lijkt te komen: “Ik weet niet wat voor beelden men daar gezien heeft. Wij proberen om nooit ook maar enigszins in de buurt van de grijze gebieden te komen, zeker niet met flexibele carrosserie-onderdelen. Maar men zou elders in het veld eens moeten gaan kijken.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll en Franco Nugnes