Red Bull laat advocaat naar crash Verstappen kijken

Het ging afgelopen zondag al direct in de eerste ronde van de Britse Grand Prix mis: Max Verstappen werd in leidende positie in Copse Corner door Lewis Hamilton op het achterwiel getikt, waarna de Nederlander op hoge snelheid de bandenstapels inschoot. Hamilton kreeg een tijdstraf, maar wist de race alsnog te winnen. Red Bull-adviseur Helmut Marko noemde de aanrijding ‘moorddadig’ en riep de wedstrijdleiding op Hamilton te schorsen. Dat gebeurde niet, maar Marko laat het er niet bij zitten en heeft nu een advocaat in de arm genomen, zo laat hij weten aan de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung. “Hij moet nagaan wat er in zo'n situatie in het kader van de sportwetgeving kan worden gedaan”, zegt Marko.

“Alsjeblieft zeg, met zo’n actie. Het was een enorm geluk dat Max niets ernstigs is overkomen. De auto is kapot en waarschijnlijk de motor ook. Dat kunnen we niet op ons laten zitten. Een schorsing zou gerechtvaardigd zijn”, aldus de Oostenrijker die ook nog steeds witheet is over de 10 seconden straf voor Hamilton. “Het is belachelijk. Maar misschien is het ook de schuld van de regelgeving dat je relatief beperkt bent. De code moet waarschijnlijk worden herzien, inclusief het systeem van stewards. Perez kreeg in Oostenrijk twee keer vijf seconden omdat er marginaal contact was zonder dat iemand van de baan vloog. Ze hadden Hamilton een drive-through penalty kunnen geven plus tien seconden. Maar dat hebben ze ook niet gedaan, onverantwoord.”

“Max zat op zijn lijn en waar Hamilton zat daar moest hij van het gas af. Je mag het achterwiel van je tegenstander niet raken in een van de snelste bochten die er is. Het minste contact kan dan fatale gevolgen hebben. Het was een onverantwoorde actie en Hamilton moet weten wat de gevolgen kunnen zijn", besloot Marko zijn betoog.