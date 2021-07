Masi: Stewards treden strenger op bij incidenten in eerste ronde

In de afgelopen seizoenen werd er relatief mild omgegaan met incidenten in de eerste ronde. Bij het vinden van een positie vlak na de start en in de hectische openingsfase werd door de wedstrijdleiding veelal het principe van ‘laat ze maar racen’ gehuldigd. Maar tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië bleek tot twee keer toe dat de FIA dit seizoen niet alles klakkeloos door de vingers ziet. In de sprintrace op zaterdag kreeg George Russell een gridstraf van drie plaatsen voor de zondagse Grand Prix na zijn aanvaring in de openingsronde met Carlos Sainz. En op zondag was het Lewis Hamilton die een tijdstraf van 10 seconden kreeg na zijn touche met Max Verstappen, eveneens in de eerste ronde.

Volgens wedstrijdleider Michael Masi wordt er dit jaar wat strenger opgetreden en gebeurt dat vooral op verzoek van de teams en de coureurs. “Het is duidelijk dat we incidenten in de eerste ronde op een veel lichtere manier behandelen dan de rest van de race, daar bestaat geen twijfel over”, aldus Masi op een vraag over het onderwerp van Motorsport.com. “Maar de coureurs hebben – net als de teams – eind vorig jaar duidelijk gemaakt dat er iets teveel met de ellebogen werd gewerkt en dat die wat meer ingetrokken moesten worden.”

Op de vraag of het incident van afgelopen zondag tussen Hamilton en Verstappen nu strenger werd beoordeeld dan voorheen zou zijn gebeurd, zei Masi. “In die specifieke omstandigheid, nee. Er waren duidelijk twee auto's betrokken bij het incident. Alle coureurs hebben vanaf het begin van dit jaar gezegd dat als er twee auto's bij betrokken zijn en als er iemand overwegend of volledig schuld heeft, dat dat dan wat beter bekeken moet worden. Zelfs in de eerste ronde.”

Hamilton kreeg voor de aanrijding een tijdstraf van 10 seconden, maar kon later de race alsnog winnen en in het F1-kampioenschap flink inlopen op Verstappen. Masi verduidelijkte nog maar eens dat hoewel de aanrijding grote gevolgen had voor de zwaar gecrashte Verstappen en de uitkomst van de race danig beïnvloedde, de stewards daar bij het vaststellen van de strafmaat geen rekening mee konden houden. “We beoordelen [altijd] het incident zelf", besloot de Australiër.