Button begrijpt straf voor Hamilton: “Had actie af moeten breken”

De Britse Grand Prix was slechts een halve ronde oud toen Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar raakten in Copse Corner. Door het contact tussen de coureurs schoof de Nederlander van de baan en kwam hij hard in aanraking met de bandenstapels. Hij stapte op eigen kracht uit het wrak en werd in het lokale ziekenhuis uiteindelijk onderworpen aan scans, maar zondagavond werd hij alweer uit het ziekenhuis ontslagen. De wedstrijdleiding oordeelde tijdens de race dat Hamilton de meeste blaam trof voor de botsing. Daarom kreeg hij een tijdstraf van tien seconden, die hij tijdens zijn enige pitstop op weg naar de zege op Silverstone inloste.

Er werd tijdens en na de race druk gediscussieerd over de schuldvraag en de hoogte van de straf die Hamilton kreeg. Jenson Button begrijpt de twijfels, maar snapt ook waarom de wedstrijdleiding met de beschuldigende vinger naar zijn voormalige McLaren-teamgenoot wees. “Het is moeilijk om een duidelijk antwoord te formuleren op wie er fout zat. Ik begrijp de straf voor Lewis, want hij was degene die iemand in de muur zette”, analyseerde hij bij Sky Sports F1. Wat voor Button een belangrijke rol speelt in zijn oordeel, is het feit dat Verstappen aan de binnenkant ruimte liet voor Hamilton.

“Lewis zat er bijna naast, maar dat vind ik niet het belangrijkste aspect - dat is namelijk dat Max voldoende ruimte liet. Maar het is op die snelheid heel moeilijk om aan de binnenkant door die bocht te gaan. Met de snelheid die hij reed had Lewis zijn actie af moeten breken”, vervolgt de wereldkampioen van 2009. “Hij schatte de apex verkeerd in en dat is geen schande, want hij komt daar op enorme snelheid aan met een hoek waarop hij de bocht nooit heeft benaderd. Hij miste de apex, er was niet genoeg ruimte voor twee auto’s. Het is ongebruikelijk om hem ertussen te zetten in die bocht. Normaal rij je ervoor als je op dat punt een poging waagt.”

Ook Damon Hill, de F1-wereldkampioen van 1996, liet bij Sky Sports zijn licht schijnen op de veelbesproken clash van de titelrivalen. Hij kijkt iets anders tegen de situatie aan dan collega Button. “Lewis liet hem aan de binnenkant staan en gokte er echt op dat Max zou opgeven, maar dat deed hij niet. Maar ik weet zeker dat Max wist dat Lewis daar was en daar heeft hij niet genoeg rekening mee gehouden.” Hill zag Hamilton op Silverstone agressiever te werk gaan dan eerder en dat zegt iets over diens intenties de rest van het seizoen. “Het was een zeer riskante actie van Lewis, waarmee hij zijn intenties heel duidelijk heeft gemaakt: hij gaat dit niet voorbij laten gaan zonder zijn kwaliteiten in een straatgevecht. Op die manier wil hij zijn voorsprong terugpakken.”

