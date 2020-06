Red Bull op 25 juli naar Silverstone voor filmdag met RB16

Marko bevestigde de plannen in gesprek met het Oostenrijkse OE24.at. “Wij kunnen de huidige Red Bull-auto op 25 juli voor maximaal 100 kilometer testen op Silverstone”, verklaarde de adviseur van Red Bull Racing. Opvallend is dat de renstal er hiermee voor kiest om voor de start van het seizoen 2020 niet op het asfalt te verschijnen. Meerdere concurrenten, waaronder Ferrari en Mercedes, hebben dat al gedaan of maakten plannen daarvoor wereldkundig.

Voor Red Bull geldt dat zij na afloop van de eerste drie Grands Prix dus een filmdag gepland hebben. Dat is de tweede keer dat het team in 2020 een filmdag heeft met de RB16, want ook de shakedown voorafgaand aan de wintertest werd ingezet als filmdag. Zoals gezegd mag het team op de filmdag maximaal 100 kilometer afleggen. De auto moet uitgerust zijn met speciale banden van Pirelli en ook is het niet toegestaan om onderdelen te testen. Wie tijdens de filmdag van Red Bull achter het stuur van de RB16 kruipt, is nog onduidelijk. In februari was Max Verstappen de enige rijder die plaatsnam in de bolide tijdens de eerste filmdag.

Teams als Ferrari, Mercedes en Renault werken in de aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix tests af met bolides uit 2018, zodat de coureurs kunnen wennen aan de snelheid en de teams ervaring opdoen met de corona-protocollen. Met deze twee jaar oude bolides mag namelijk wel een ongelimiteerd aantal kilometers afgelegd worden. Voor Red Bull Racing geldt echter dat zij door de wissel van Renault- naar Honda-motoren voorafgaand aan het seizoen 2019 niet in staat zijn om met een twee jaar oude auto te rijden.