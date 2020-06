Abiteboul: Fabrieksteams krijgen concurrentie van eigen klanten

De teambaas van Renault verwacht dat het budgetplafond en de regelwijzigingen die vanaf 2021 ingaan, zullen leiden tot een veel competitiever startveld in 2022, wanneer de nieuwe auto’s hun intrede zullen doen. Dit gelijkwaardiger speelveld zou het voor bijvoorbeeld Mercedes minder aantrekkelijk maken om ‘klant’ Racing Point te helpen. De stal uit Silverstone neemt niet alleen de krachtbronnen van Mercedes af, maar heeft voor komend seizoen zelfs de hele ontwerpfilosofie van het kampioensteam overgenomen.

Ferrari heeft een zelfde intensieve band met Haas, en Red Bull werkt – uiteraard – nauw samen met zusterteam AlphaTauri. Ook Renault levert motoren, maar de relatie met McLaren gaat niet verder dan dat. Op technisch vlak werken beide teams nauwelijks samen. Sterker nog, McLaren stapt volgend jaar over naar Mercedes-motoren.

“Het zou een bron van zorg zijn geweest als er geen of een te hoog budgetplafond zou zijn geweest en de huidige verhoudingen zouden blijven voortbestaan”, zegt Abiteboul tegen Motorsport.com. “Maar we hebben nu een redelijk laag plafond en dat maakt het veld veel competitiever. Ik ben benieuwd wat er met die samenwerkingen gaat gebeuren.”

“Op dit moment vindt Mercedes het prima dat Racing Point hun auto kopieert. Of het nu legaal is of niet, dat is niet het punt. Maar ze hebben er geen probleem mee om de auto [van Racing Point] competitief te maken. Ik ben benieuwd of dat in 2022 nog het geval is.”

Abiteboul denkt van niet. Hij verwacht dat de grote teams zich zorgen zullen maken over hun klanten als die met gelijkwaardige budgetten kunnen werken. “Natuurlijk. Iedereen wordt voor iedereen een bedreiging, dat is het grote verschil. In de huidige constructie met samenwerkende klanten en fabrikanten, worden de drie grote teams beschermd en dat is in de toekomst niet langer het geval. De fans zullen de grote winnaars zijn.”

Met medewerking van Adam Cooper