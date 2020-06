Van der Garde: “Strafgewicht in F1 beter dan aero-handicap”

De Formule 1-eigenaren van Liberty willen het al langer over een andere boeg gooien en door de coronacrisis is alles in een stroomversnelling gekomen. Het budgetplafond gaat verder omlaag naar 145 miljoen dollar, met verdere reductie in de jaren daarna. "Ik vind dat een hele goede ingreep, omdat iedereen veel meer kansen krijgt", reageert Van der Garde in gesprek met Motorsport.com.

Naast convergentie van de budgetten ziet de voormalig F1-coureur nog een aanvullend voordeel. Doordat de topteams moeten snijden in de financiële huishouding moeten ze ook capabele mensen ontslaan, die daardoor wellicht bij andere F1-teams aan de bak kunnen. "De topteams moeten veel goede mensen laten gaan. Die jongens moeten ergens een nieuwe job vinden en kunnen misschien bij kleinere teams aan de bak." Het mes snijdt zo aan twee kanten: financieel schuift het in elkaar en er vindt waarschijnlijk een zekere mate van kennisoverdracht plaats.

Desondanks had er volgens Van der Garde wel één aspect anders gekund. Om het veld dichter bij elkaar te brengen voert de Formule 1 een verkapte 'balance of performance' in. De windtunneltijd wordt aan de WK-stand gekoppeld, in een poging om veelwinnaars af te remmen. De wet van de remmende voorsprong, maar dan kunstmatig. Dat kunstmatige aspect vindt Van der Garde niet eens zo verwerpelijk, al had hij persoonlijk voor een andere manier gekozen. "Als je een race hebt gewonnen, boem gewoon 25 kilo erbij voor de volgende race", pleit Van der Garde voor een meer traditionele BoP in de vorm van strafgewicht.

"In de DTM hebben ze dat een paar jaar geprobeerd en toen werd het veel eerlijker. Je ziet het ook bij de GT's in het WEC, dus ik geloof daar veel meer in dan die windtunnelregel." Op die manier probeert Van der Garde twee facetten te verenigen: het veld schuift nog steeds in elkaar, terwijl de ingreep niet meer ten koste gaat van de doorontwikkeling en de technische voortrekkersrol van F1. "Precies, ik denk dat het juist daardoor een betere aanpak zou zijn. Ik ben niet zo'n fan van die windtunnelregel. En vergeet niet: 25 kilo erbij betekent in de Formule 1 meteen een paar tienden extra. Dus dat werkt in mijn ogen veel beter en is eerlijker."

'Verstappen kan de eerste twee races winnen'

Voordat deze regeling van kracht is, moeten de coureurs eerst nog een door corona geteisterde jaargang 2020 afwerken. "Ik verheug me er mega op moet ik zeggen. Ik denk dat het echt een heel mooi seizoen kan worden. Je zag het veld begin dit jaar al dicht bij elkaar zitten", duidt Van der Garde op de wintertests. Sindsdien is er veel veranderd en is ook de kalender overhoop gegaan. Dat laatste kan een voordeeltje voor Max Verstappen zijn, zo denkt Van der Garde. "Ik denk dat Red Bull het top voor elkaar heeft door daar [in Oostenrijk] de eerste twee races te organiseren. Dat is voor Max een circuit dat hem goed ligt en voor Red Bull ook. Ik denk dat hij die eerste twee races wel eens kan winnen. En als je de eerste twee wint, dan zit je natuurlijk in een wereldflow. Dus daar moeten we met z'n allen op hopen."

VIDEO: Bekijk hierboven het hele interview met Giedo van der Garde over de nieuwe regels, de voorgestelde BoP en het F1-seizoen 2020.