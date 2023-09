Red Bull belooft Lawson vol programma voor 2024

De Nieuw-Zeelander heeft indruk gemaakt met zijn invalbeurt als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Toch is het niet aannemelijk dat Lawson voor 2024 een fulltime zitje bij het team uit Faenza krijgt. Alles wijst erop dat het team vasthoudt aan Ricciardo en Yuki Tsunoda, waardoor enkel Williams nog een stoeltje beschikbaar heeft. “Hij maakt deel uit van de Red Bull-familie”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner over zijn pupil. “Er is nog maar een plekje beschikbaar. In het verleden hebben we coureurs wel eens uitgeleend, zoals Carlos Sainz aan Renault. Ik denk dat als hij volgend jaar niet in een F1-auto zit, hij genoeg andere dingen op zijn bordje krijgt.”

De verwachting is dat Lawson als reservecoureur van zowel Red Bull Racing als AlphaTauri aangesteld wordt. In 2025 worden er meer rijderswissels binnen de formaties verwacht, aangezien dan de contracten van drie van de vier coureurs aflopen.

Luxeprobleem

Horner is lovend over de prestaties van Lawson, die in Zandvoort in het diepe gegooid werd en in Singapore al in de punten eindigde. “Hij heeft uitstekend werk geleverd. In Zandvoort stapte hij in de regen in. Dat was wel een eyeopener voor hem. Maar hij deed het goed. In Monza had hij pech dat hij net geen punt pakte. In Singapore scoorde hij zijn eerste punten. Hij is een goede racer, dat wisten we al. Hij heeft zijn kans gepakt. Het gebeurt maar zelden dat een coureur de kans krijgt om zijn talent te etaleren. Liam heeft zichzelf zeer zeker op de radar gezet, en heeft het gevoel bevestigd dat we al over hem hadden.”

De toekomst van de 21-jarige rijder ziet er dan ook rooskleurig uit, zegt de teambaas: “We hebben een luxeprobleem dat we drie goede rijders voor dat team hebben. Dat is uiteraard het probleem van AlphaTauri. Het is een prettig probleem om te hebben. Hij wordt F1-coureur, op een zeker moment. Of hij daar nu nog even op moet wachten of niet, hij heeft laten zien dat hij een talent voor de toekomst is.”