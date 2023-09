Alpine bevestigt gesprekken met Schumacher over WEC-zitje voor 2024

Er gingen al langer geruchten dat Mick Schumacher, bij een gebrek aan mogelijkheden om in 2024 fulltime terug te keren in de Formule 1, op zoek was naar een ander race-avontuur. Hij is momenteel actief als reservecoureur bij het Mercedes F1-team, maar dat is ook meteen zijn enige bezigheid. De Formule 2-kampioen van 2020 is wel genoemd bij meerdere F1-teams, maar de kansen op een zitje slinken naarmate het seizoen vordert. Motorsport.com kon al onthullen dat Alpine hem een aanbod had gedaan, maar dan voor een deelname aan het WEC waar hij dan vanaf 2024 in de Alpine A424 zal rijden.

In Japan bevestigde Alpine's interim-teambaas Bruno Famin dat er gesprekken gaande zijn. "Het is waar dat we met Mick in gesprek zijn over de mogelijkheid om te racen in ons langeafstandsprogramma met de A424", zegt Famin. "Het zou voor beide partijen een goede kans zijn", stelt de Fransman, die het stokje bij het F1-team overnam van Otmar Szafnauer. "Maar voor nu zijn het alleen gesprekken, hopelijk organiseren we binnenkort een test."

Mocht Schumacher inderdaad deelnemen aan het WEC namens Alpine, dan gaat dat volgens Mercedes F1-teambaas Toto Wolff niet ten koste van zijn reserverol bij het team. Dat leidt echter wel weer tot vragen bij Alpine zelf, aangezien Schumacher dan wel deel uitmaakt van de Alpine-familie terwijl het team in junioren Jack Doohan en Victor Martins ook talenten heeft die de stap naar de Formule 1 willen maken. Het Formule 2-seizoen telt nog één weekend: Abu Dhabi. Dan pas zal er een nieuwe kampioen gekroond worden, al heeft Sauber-junior Theo Pourchaire met 191 punten en een voorsprong van 25 punten op Mercedes-junior Frederik Vesti de beste kaarten in handen. Doohan en Martins maken op P4 en P5 geen kans meer op die titel.

"Het is waar dat zijn tweede seizoen een beetje lastig is geweest", doelt Famin op Doohan. "Hij heeft twee heel goede zeges gepakt, maar het eerste deel van het seizoen was hij absoluut niet blij met zijn auto. De auto is nu een stuk beter. Natuurlijk gaat het voor hem lastig worden om kampioen te worden. We hebben ook een tweede goede coureur in het opleidingsteam in de vorm van Victor Martins, die aan zijn rookiejaar bezig is. Het is natuurlijk het idee om te zien hoe zij zullen blijven groeien en verbeteren. Zij hebben deze week allebei met de A521 getest. We proberen ze zo veel mogelijk ervaring op te laten doen en we zullen wel zien wat we met Jack, maar misschien ook met Victor kunnen. Maar zij maken deel uit van de familie."