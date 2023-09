Van de Grint: Red Bull heeft voor Japan niet beste F1-auto

Het moet voor Red Bull Racing en Max Verstappen een opluchting zijn geweest dat ze tijdens de eerste trainingen weer 'gewoon' op de eerste plek stonden, nadat ze bij de F1-race in Singapore een stuk minder voor de dag kwamen. De geluiden over dat het voor Red Bull een outlier was en dat het in Japan weer een dominante vertoning wordt, worden weer een stuk heviger. Toch vertelt Kees van de Grint bij het Viaplay-programma Shakedown dat de RB19 op het circuit van Suzuka volgens hem niet de snelste auto van de grid is. Hij kijkt liever naar een ander team.

"We hebben het er eerder over gehad, of Max in de beste auto rijdt of niet. Dat denk ik niet", vertelt Van de Grint. "Maar het is Max, Max is ook weer terug." Nadat er nog eens aan de voormalig bandeningenieur van Bridgestone wordt gevraagd of hij inderdaad zegt dat Red Bull niet de beste auto heeft, bevestigt hij dat nogmaals: "Dat werd wel gesuggereerd, maar ik denk dat Max zo goed is." Kijkend naar de trainingen is het aannemelijk dat Van de Grint zijn bevindingen ook op de resultaten van Sergio Perez baseert. Waar Verstappen moeiteloos in beide trainingen de snelste tijd liet noteren, moest zijn Mexicaanse teamgenoot twee keer meer dan een seconde toegeven op de snelste tijd. Het resulteerde dan ook in een elfde en negende positie.

De 72-jarige analist vertelt welk team in Japan volgens hem wel de beste auto heeft. "Als ik naar de trainingen kijk, dan denk ik misschien wel Ferrari." Beide rode wagens werden tweede en vierde in beide trainingen, zij het twee keer een andere coureur voor de andere. In de eerste training was namelijk Carlos Sainz Charles Leclerc te snel af, terwijl dat in de tweede training precies andersom was.

Shakedown-presentatrice Amber Brantsen vat na de antwoorden van Van de Grint zijn mening passend samen in één woord: "Saillant."