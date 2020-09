Verstappen ook achter McLaren en Racing Point: "Niet goed genoeg"

Op papier lukt Verstappen dat aardig, want na zeven Grands Prix bezet hij de tweede plaats in de titelstrijd. De afgelopen zes races stond hij achtereenvolgens op het podium, maar op Monza zal hij behoorlijk zijn best moeten doen om die reeks uit te breiden naar zeven. In de kwalificatie op de Temple of Speed kwam hij niet verder dan de vijfde tijd. Naast polesitter Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moest hij ook Carlos Sainz en Sergio Perez voor zich dulden, en dat zat Verstappen dan ook dwars na afloop van de kwalificatie.

“Wij gingen dit seizoen natuurlijk in met de veronderstelling dat we tegen Mercedes gingen vechten, en nu sta je hier op Monza achter een McLaren en een Racing Point. Dat is gewoon niet goed”, vertelde een gelaten Verstappen na de kwalificatie voor de microfoon van Ziggo Sport. “Ook ten opzichte van vorig jaar denk ik dat de auto hier nu niet zo goed voelt. Vorig jaar was het heel goed, maar dit jaar merk je dat de auto aan de achterkant gewoon heel gevoelig is als je met minder downforce gaat rijden. Dat breekt ons nu gewoon op.”

Maar waar schort het dan aan bij de Red Bull Racing-coureur? Hij benadrukt in de trainingen van alles geprobeerd te hebben, maar tot een doorbraak kwam het niet voor hem en het team. “Het is gewoon geen goed weekend voor ons”, zei Verstappen die in de trainingen verschillende afstellingen met veel, gemiddeld en weinig downforce probeerde. “We hebben de hele auto omgegooid qua balans, maar uiteindelijk rij je altijd dezelfde rondetijd. Dat geeft gewoon aan dat er geen goede balans in de auto zit.”

Verstappen’s teamgenoot Alexander Albon kwam zaterdagmiddag niet verder dan de negende plek in de kwalificatie, wat aantoont dat Red Bull dit weekend op Monza toch tekort komt. Door samen te werken hoopten beide coureurs nog iets verder naar voren te komen, zo verklaarde Verstappen. “Vanaf Q2 hebben we het om en om gedaan, met eerst ik voorop en dan hij voorop in de tweede run. Datzelfde deden we in Q3, ik voorop in de eerste run met Alex achter me aan. Iedereen zat een beetje in een treintje achter elkaar, behalve de eerste Mercedes. Maar het maakt allemaal niet zo veel uit.”

De punten worden echter pas op zondag verdeeld en dus is het van belang dat Verstappen zich op zondag van zijn beste kant laat zien. “We gaan gewoon voor P3 vechten, maar daarvoor ben ik hier niet. Het maakt me ook eigenlijk niet zo veel uit”, sprak de 22-jarige coureur zich duidelijk uit. Bij Sky Sports verklaarde hij dat een podiumplaats mogelijk is, maar dat Mercedes toch echt buiten bereik is. “Vanaf P3 tot en met P9 zitten we heel dicht bij elkaar, dus ik verwacht dat we nog steeds om P3 kunnen vechten. Over Mercedes gaan we het niet hebben, die zitten op een ander niveau.”