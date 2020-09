Hamilton verslaat Bottas voor pole Monza, Verstappen vijfde

De coureurs zijn vanaf de Italiaanse Grand Prix verplicht om de kwalificatie en de race met dezelfde motorinstelling te rijden en dus kon er in de kwalificatie op Monza voor het eerst geen beroep worden gedaan op de zogenaamde ‘party mode’, voor zover zij daarover beschikten. Met name Mercedes stond erom bekend het vermogen richting het einde van de kwalificatie op te schroeven en de vraag was dan ook wat voor impact het verdwijnen van de ‘party mode’ zou hebben op de regerend wereldkampioenen.

Op de hogesnelheidstempel van Monza is een sterke motor vanzelfsprekend erg belangrijk, maar datzelfde geldt voor het genieten van een goede ‘tow’. Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto kan een fatsoenlijke slipstream op de snelle baan ten noorden van Milaan wel een halve seconde opleveren. Dat iedereen op hetzelfde moment op zoek gaat naar een bruikbare ‘tow’, baarde veel coureurs echter wel zorgen. Williams-rijder George Russell vreesde ongelukken als gevolg van rijders die - ondanks dat er een minimale rondetijd was ingesteld - onnodig langzaam over het circuit gingen, op zoek naar een ‘tow’, en ook Max Verstappen voorspelde ‘veel chaos’ in de kwalificatie. Hoewel het af en toe wel een beetje rommelig was op de baan, bleven grote incidenten zaterdagmiddag uit op het Autodromo.

Q1

Voor Mercedes was er geen vuiltje aan de lucht aan het begin van de kwalificatie. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden met speels gemak de snelste tijden in de eerste sessie en deden dit bovendien op de hardere medium compound. Ook Max Verstappen overleefde zonder veel problemen de openingsfase van de kwalificatie door de zesde tijd neer te zetten. Red Bull-teamgenoot Alexander Albon had het moeilijker en ging met de hakken over de sloot door naar Q2, met de vijftiende tijd.

Sebastian Vettel bleef steken op de zeventiende tijd en behoorde daarmee tot de eerste groep afvallers. Dat het aan het einde van Q1 erg druk was op de baan, hielp de Ferrari-coureur niet. Behalve de viervoudig wereldkampioen waren ook Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, George Russell en Nicholas Latifi na het eerste kwalificatiedeel klaar.

Q2

Ook tijdens het tweede kwalificatiesegment ging het van een leien dakje voor Mercedes. Hamilton en Bottas klokten in hun eerste run een 1.19.092 en een 1.19.417, waarmee zij opnieuw met afstand de snelsten waren. Verstappen klokte aan het begin van Q2 de vijfde tijd, terwijl Albon zich na de eerste ronden opnieuw op de wip bevond met de tiende tijd.

Daniil Kvyat zat met nog een paar minuten op de klok in de gevarenzone, terwijl ook Esteban Ocon, Charles Leclerc, Kevin Magnussen en Kimi Raikkonen aan de verkeerde kant van de streep stonden. De tweede runs brachten echter geen verandering in die situatie, waarmee dus ook de tweede Ferrari voortijdig uitgeschakeld was in de kwalificatie.

Bottas schakelde ondertussen doodleuk nog een tandje bij door een 1.18.952 op de klokken te brengen, waarmee hij een nieuw baanrecord vestigde. Hamilton verbeterde zich niet meer, maar tekende wel gewoon voor de tweede tijd in Q2, terwijl Verstappen achter Carlos Sainz en Sergio Perez op P5 bleef hangen.

Q3

De strijd om pole ging dus weinig verrassend tussen de twee Mercedes-rijders. Bottas trapte Q3 af met een 1.19.121, waar Hamilton met een halve tiende onderging door een 1.19.068 te rijden. Perez stuurde zijn Racing Point bij aanvang van de derde sessie op zes tienden naar P3, terwijl Verstappen op een tiende van de Mexicaan op de vierde positie plaatsnam. Albon ging tijdens zijn eerste snelle ronde wijd in de Parabolica en zag zijn tijd daarom geschrapt worden, waardoor hij na de eerste runs virtueel tiende stond op de grid.

Bottas klokte tijdens zijn tweede run een 1.18.956, waarmee hij naar P1 steeg. Maar op dat moment was Hamilton al op weg naar een nog betere tijd. De klassementsleider kwam uiteindelijk in een 1.18.887 over de streep, waarmee hij voor de zesde keer dit seizoen de pole claimde. McLaren-coureur Carlos Sainz verraste door bij het zwaaien van de vlag naar de derde startplek te gaan, terwijl Sergio Perez met zijn Racing Point uitstekend vierde was in de kwalificatie. Verstappen had geen antwoord op het tempo van de McLaren en de Racing Point en moet het zondag doen met de vijfde startplaats. Lando Norris staat dan naast hem op de grid. Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon en Pierre Gasly vormen de rest van de top-tien op de startopstelling.

De Grand Prix van Italië begint zondag om 15.10 uur. De coureurs rijden dan dus met dezelfde motorstand als die zij in de kwalificatie gebruikten.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Italië - Kwalificatie