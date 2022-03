Mercedes heeft het voor eerst sinds de start van het hybride tijdperk moeilijk, dat ziet ook voormalig F1-coureur Ralf Schumacher. Het Duitse merk had sinds 2014 de krachtigste power unit, maar het lijkt erop dat deze is ingehaald door Ferrari en de Red Bull Powertrains. Daarnaast heeft Mercedes ook de auto niet onder controle, waarbij het voornamelijk wordt gehinderd door porpoising. In Bahrein mocht Lewis Hamilton naar het podium en eindige ploegmaat George Russell op de vierde positie, maar dit kwam door de dubbele uitvalbeurt van Red Bull. In Jeddah speelde Mercedes geen rol van betekenis en had de Oostenrijkse formatie de zaakjes weer op orde. Schumacher heeft de hoop voor Mercedes om de negende constructeurstitel binnen te slepen al opgegeven, zo laat hij weten bij Sky Sport.

"In het verleden kon Mercedes altijd gebruikmaken van de power unit en van het feit dat deze meer vermogen leverde dan de concurrentie. Dat is dit jaar echter niet het geval omdat ze niet echt tot het uiterste kunnen gaan met de E10-brandstof in de verbrandingsmotor. Dit is wellicht nog een punt van verbetering, het hangt ook altijd af van klopvastheid van de motor", aldus Schumacher, die zich vervolgens op de W13 richt. "En dan is er ook nog de auto. Die is niet efficiënt genoeg als het gaat om de weerstand en downforce. Voorheen kon Mercedes dat dus compenseren met de krachtige motor, maar dat geldt dit jaar niet. In de race was het niet heel slecht, maar ze zijn nog steeds bijna een seconde verwijderd van Red Bull Racing en Ferrari. Persoonlijk zie ik weinig hoop voor Mercedes om dit jaar mee te strijden met het kampioenschap. Ik denk dat ze een lastige tijd tegemoet gaan."

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell testten in Saudi-Arabië diverse afstellingen, waarbij eerstgenoemde volledig de plank missloeg. De oud-wereldkampioen geraakte niet in Q2 en startte de Grand Prix na de crash van Mick Schumacher als vijftiende. Zijn nieuwe teamgenoot deed het een stuk beter en ving de race als zesde aan. Russell werd uiteindelijk vijfde, terwijl Hamilton als tiende de finish bereikte. "Dat was moeilijk voor hem", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "Russell heeft Mercedes laten zien dat Hamilton nu een teamgenoot heeft die op gelijke hoogte met hem kan rijden. Dit wordt heel spannend om naar te kijken. Russell is namelijk niet tevreden met zijn huidige plek als tweede rijder."