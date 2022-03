Ferrari: Leclerc heeft het niveau van een wereldkampioen

Charles Leclerc begon het seizoen met een overtuigende overwinning in Bahrein, waar hij ook al pole-position scoorde. In de tweede wedstrijd van het seizoen was het verschil met Red Bull Racing kleiner en eindigde de race met een prachtig duel tussen de WK-leider en de regerend wereldkampioen Max Verstappen. In beide weekenden was Leclerc zijn teamgenoot Carlos Sainz de baas.

“Ik denk dat hij dat is”, zegt Binotto op de vraag of Leclerc van het kaliber is dat wereldkampioenen in de Formule 1 zijn. “Maar dat gevoel had ik ook al toen we hem vorig jaar nog eens vastlegden tot 2024, we weten waartoe hij in staat is. Ik denk dat hij simpelweg demonstreert dat hij voor kampioenschappen kan vechten. Hij heeft onmiskenbaar het talent, hij heeft de capaciteiten van een erg goede racer en we zijn heel blij met wat hij de laatste twee races heeft laten zien.”

"We zijn er nog lang niet"

Leclerc blijft intussen met beide benen op de grond staan. De Monegask heeft weliswaar een vliegende start gemaakt, hij denkt dat er nog behoorlijk wat moet gebeuren. “Ik ben zeker tevreden met de start van het seizoen, dat lijkt me duidelijk”, zegt Leclerc. “Ik werk goed samen met het team en de voorbereidingen op de eerste races liepen heel goed, ik voel me wat dat betreft prima. Maar er zit zeker nog meer aan te komen. Ik ben nog niet echt blij met de prestaties, maar ik weet precies waar ik nog aan moet werken en wat ik moet doen om beter voor de dag te komen. Of dat genoeg is om de wereldtitel te winnen, ik heb geen idee. Het is nog heel vroeg, maar dit is een goede start. Ik heb vaker gezegd dat de ontwikkeling heel belangrijk gaat worden, als coureurs moeten we onze teams zo goed mogelijk helpen om dit niveau vast te houden.”