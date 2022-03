De vreugde was groot bij Haas F1 Team na afloop van de Grand Prix van Bahrein. Comeback kid Kevin Magnussen kwam als vijfde over de finish en pakte daarmee de eerste punten van de Amerikaanse renstal sinds de Grand Prix van de Eifel in 2020, toen Romain Grosjean negende werd. In één klap pakte de Deen bovendien meer punten dan het team in de twee voorgaande seizoenen samen had gesprokkeld. Een weekend later kon die geweldige prestatie niet geëvenaard worden, maar desalniettemin zat Haas er opnieuw heel aardig bij. Mick Schumacher leek Q3 te kunnen halen voordat hij in Q2 kiezelhard crashte, terwijl Magnussen zondag opnieuw twee punten pakte.

De overstap van de Formule 1 naar een geheel nieuw technisch reglement – en daarmee dus ook volledig nieuwe bolides – heeft Haas goed gedaan, want na twee jaar in de achterhoede kan het team nu weer vooraan in de middenmoot meedoen. Maar kan het team deze lijn voortzetten en de rest van het jaar zo goed blijven presteren, wordt teambaas Guenther Steiner gevraagd in de podcast F1 Nation. “Waarom zou het succes ophouden?”, pareert de markante Italiaan de vraag. Haas F1 heeft natuurlijk minder financiële middelen dan de topteams, maar de huidige opzet van de Formule 1 zorgt er volgens Steiner voor dat dit geen onoverkomelijk probleem is.

“Op dit moment strijden wij niet met Ferrari en Red Bull, maar ik denk dat we de plek kunnen behouden waar we nu staan. De rest gaat dichterbij komen, maar met het budgetplafond is het niet zoals in de goede oude tijd dat je maar geld uit blijft geven en blijft ontwikkelen”, weet Steiner. "Wij blijven ons ook ontwikkelen en beter worden. Het speelveld is op dit moment heel erg gelijk in de Formule 1 en dat was denk ik de intentie van de financiële reglementen. Met het budgetplafond wilden we dit bereiken, want het is veel interessanter als kleinere teams mee kunnen strijden in het middenveld en ieder weekend punten kunnen scoren. Er gaat natuurlijk een moment komen dat we gaan terugvallen en iemand anders opstaat, zoals wij eerder terugvielen en zijn teruggekomen. Dat is denk ik het hele idee van het budgetplafond, dat het tussen de teams competitiever wordt."