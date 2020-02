Racing Point wil terug naar top van het middenveld

De kleurstelling van de bolide was vorige week al aan het publiek getoond, maar bij die presentatie in Oostenrijk was nog niet de definitieve versie van het strijdwapen te zien.

De RP20 is een doorontwikkeling van de auto van vorig jaar, maar ondanks dat 2020 een overgangsjaar is, is er veel aan geschaafd. Zo heeft de nieuwe auto van Sergio Perez en Lance Stroll een aantal kenmerken van de Mercedes W10 overgenomen. Met name de voorvleugel, neus en sidepods lijken erg op de Zilverpijl van vorig seizoen.

De renstal uit Silverstone heeft hoge verwachtingen en ambities voor dit jaar, zegt teambaas Otmar Szafnauer: “We willen dit jaar een stevige vierde plaats behalen. We willen dichter bij de top-drie eindigen dan we eerder hebben gedaan en het middenveld aanvoeren.”

Racing Point moet het dan wel beter doen dan vorig seizoen. Het team eindigde op een teleurstellende zevende plaats in het constructeurskampioenschap. “Vorig jaar was een moeilijk jaar voor ons, we eindigden achterin het middenveld, maar dit jaar willen we een stap maken en daar eindigen waar we normaal horen te staan. Om dat te bereiken hebben we in de winter hard gewerkt, maar het is niet gemakkelijk. De competitie is zwaar”, aldus Szafnauer.

Met medewerking van Jonathan Noble

De nieuwe Racing Point: