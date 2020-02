Renault concentreert zich bij ontwerp R.S.20 op details

De auto waarmee Esteban Ocon en Daniel Ricciardo dit seizoen in actie komen is in Barcelona nog uitgevoerd in een zwarte testlivery en net als bij de meeste andere teams een doorontwikkeling van de bolide van vorig seizoen.

Teambaas Cyril Abiteboul liet weten dat Renault er afgelopen winter bewust voor heeft gekozen om veel onderdelen van de R.S.19 mee te nemen en zich te concentreren op een paar elementen waar nog veel winst te halen is. “We hebben besloten om het dit jaar anders aan te pakken. De reglementen zijn hetzelfde als vorig jaar dus we hadden de mogelijkheid om vast te houden aan een aantal elementen dat niet direct invloed heeft op de prestaties. Het betekent niet dat we met dezelfde auto als vorig jaar rijden, maar we richten ons op die onderdelen die ons echt vooruit kunnen brengen.”

Een van die nieuwe onderdelen is de nieuwe, smallere neus van de R.S.20. Het nieuwe aangezicht moet de aerodynamische problemen oplossen waarmee Renault vorig jaar kampte.

