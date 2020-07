Racing Point: Geen probleem met bezoek van Perez aan Mexico

Perez moet de Grand Prix van Groot-Brittannië laten schieten en dat roept vragen op over het coronaprotocol in de Formule 1. Is het systeem met de 'bubbels' toch niet waterdicht? Inmiddels is duidelijk dat Perez zijn bubbel heeft verlaten en na de race in Hongarije naar Mexico is gevlogen, onder meer om zijn moeder te bezoeken. De coureur heeft daar mogelijkerwijs het virus onder de leden gekregen, al doen er ook geruchten de ronde over een tussentijds bezoek van Perez aan Italië.

De coureur heeft in ieder geval geen toestemming aan het team gevraagd voor zijn reis naar Mexico, maar volgens Szafnauer is dat ook niet nodig. "We hebben geen clausules in het contract staan waaruit blijkt dat hij toestemming moet vragen om zijn familie te bezoeken", zegt Szafnauer tijdens een online persconferentie met onder meer Motorsport.com. "Zijn familie zit in Mexico en het mag geen verrassing zijn dat hij daar naartoe is gegaan. Dat doet hij al sinds hij voor ons rijdt. Verder hebben we onderling wel besproken hoe hij heen en weer zou vliegen, met een privévlucht in plaats van een reguliere vlucht. In dat opzicht zijn er geen problemen."

Achteraf kan men concluderen dat het uitstapje niet handig is geweest, al benadrukt Szafnauer dat Perez de regels niet heeft overtreden. "De regels zoals ze nu zijn opgesteld schrijven voor dat je tussen de [back-to-back] races in bijvoorbeeld Oostenrijk en Hongarije door niet uit de bubbel mag. Dat hebben wij niet gedaan, ons personeel ook niet. Maar met dit vrije weekend ertussen is iedereen teruggegaan naar de familie. De Italiaanse coureurs zijn teruggegaan naar Italië, Pirelli ook en een Zwitsers team is vast teruggegaan naar Zwitserland. Iedere coureur is naar zijn eigen land gegaan. En ja, achteraf is het altijd makkelijk praten. Misschien moeten we de regels maar herzien en verplicht maken dat iedereen het hele jaar in de bubbel blijft. Maar dat is een kwestie voor de FIA."

Nog niet bekend of Perez tweede race op Silverstone mist

Szafnauer benadrukt dat de mensen die met Perez in aanraking zijn gekomen inmiddels allemaal een negatieve testuitslag hebben gekregen. "De fysio en persoonlijke assistent reisden met Sergio mee. Ze zijn allemaal getest en hebben inderdaad een negatieve uitslag ontvangen, al laten we ze uit voorzorg nog wel voor zeven of tien dagen isoleren." Die laatste woorden zijn belangrijk, ook voor de situatie van Perez. Szafnauer weet namelijk nog niet of hij zijn coureur volgende week wel weer kan gebruiken voor de tweede race op Silverstone. De huidige regels in Engeland schrijven een isolatieperiode van tien dagen voor, waardoor Perez niet zou kunnen rijden, maar volgens Szafnauer staat de deur nog wel op een kier.

De eerste coronatest is namelijk afgenomen op woensdag en toen werd er nog een isolatieperiode van zeven dagen voorgeschreven bij een positieve COVID-19-test. De regels zijn een dag later veranderd, maar Szafnauer weet niet welke richtlijn geldt voor Perez. Is de dag van de eerste test doorslaggevend of juist de dag van de uitslag? In het eerstgenoemde geval zou de Mexicaan volgende week - mits hij dan wel negatief test - weer mogen rijden, maar in het tweede scenario niet. "Als Perez niet kan rijden, dan zal Hülkenberg ook die tweede race voor zijn rekening nemen", aldus de teambaas. "Maar op dat vlak is er nog wat onduidelijkheid. Woensdag gold er nog een quarantaineperiode van zeven dagen in Engeland in plaats van tien. Maar goed: als het straks wel tien dagen blijkt te zijn, dan zal Hülkenberg dus nog een keer rijden."