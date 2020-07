Reconstructie: Hoe Hülkenberg terugkeerde in de Formule 1

Het is donderdagmiddag 14.20 uur lokale tijd als teambaas Szafnauer bericht krijgt dat zijn coureur Sergio Perez besmet is met het coronavirus. Tijdens de persconferentie komt naar buiten dat het resultaat van de test ‘niet eenduidig’ is, maar in werkelijkheid is dan al duidelijk dat het foute boel is voor Perez. Vanaf dat moment beginnen de raderen te draaien bij Szafnauer, die realistisch gezien twee opties heeft om zijn kopman te vervangen.

Racing Point is met Mercedes tot een akkoord gekomen dat reservecoureurs Esteban Gutierrez en Stoffel Vandoorne ook voor het klantenteam beschikbaar zouden zijn in het geval van een positieve test bij één van de eigen coureurs. Vandoorne begint volgende week aan de Formule E-finale in Berlijn en kon daardoor niet naar Engeland komen, Gutierrez bleef over. Toch geeft Racing Point de voorkeur aan een andere coureur: Nico Hülkenberg, die in het verleden al vijf seizoenen voor de renstal reed toen de naam Force India nog op de fabriek in Silverstone geplakt stond. Er wordt een telefoontje gepleegd.

“We hoopten dat de tweede tweede test van Checo negatief zou zijn, maar we moesten ook rekening houden met het slechtste scenario en daar hadden we onze plannen op aangepast”, aldus Szafnauer. “We zijn begonnen met het maken van plannen en dat hebben we gelijktijdig gedaan met Hülkenberg en Gutierrez. We hadden Vandoorne ook achter de hand, maar hij kon hier dit weekend niet zijn. Dus Esteban en Nico bleven over.” In feite een ongekende luxe dat een F1-team zo kort voor het raceweekend nog iets te kiezen heeft. Hülkenberg krijgt uiteindelijk de voorkeur: “Binnen ons team van engineers werd na een gesprek duidelijk dat Nico beter bij ons team past, hij kent ons erg goed. Hij kent de engineers, hij kent de systemen en de processen. Hij heeft in onze simulator gezeten en het was gemakkelijk om hem daar weer in te zetten.” Ook het feit dat Gutierrez geen relevante F1-ervaring heeft, speelt een rol: “[Nico] reed vorig jaar nog in de Formule 1 en we hebben iemand nodig die punten voor ons kan scoren. Hij is voor ons de beste keuze.”

Hülkenberg, woonachtig in Monaco, is op donderdagmiddag onderweg naar de Nürburgring als de telefoon gaat. Op het circuit in de Eifel zou hij een GT3-wagen testen, volgende maand staat zijn terugkeer in de competitieve racerij op het programma. Het telefoontje van Szafnauer zorgt echter voor een welkom intermezzo voor de Duitser. Szafnauer: “Hij was net in Duitsland geland, hij zou daar een test doen met een sportwagen. Hij zei: ‘Ik ben hier net geland, ik ga een test doen’. Ik reageerde: ‘Weet je, misschien moet je gewoon in een Formule 1-auto stappen’. Hij was enthousiast en reageerde met ‘Ja, natuurlijk’. Nico vloog naar Keulen om daar zijn raceschoenen en helm te halen, de helm die hij bij zich had voldeed niet aan de specificaties. Daarna is hij naar Birmingham gevlogen en daar kwam hij tussen 19.00 en 19.30 aan.”

Na aankomst in Engeland werkt het team hard om permissie te krijgen voor Hülkenberg. Er moet een contract opgesteld en goedgekeurd worden, een aanvraag voor een superlicentie moet de deur uit en bovenal staat er een coronatest op het programma voor de voormalig Renault-rijder. “Dat was niet eenvoudig”, vervolgt Szafnauer tegenover Sky Sports. “Naast al die zaken moesten we hem ook nog ‘inwerken’. Hij moet de wagen begrijpen en weten welke knoppen er op het stuur zitten.” Het feit dat er dit weekend op Silverstone gereden wordt, is een factor die Racing Point behoorlijk geholpen heeft. De fabriek van de renstal ligt letterlijk op een steenworp afstand van het circuit waar de Britse GP dit weekend verreden wordt. Zodoende is het mogelijk dat Hülkenberg vrijdagochtend eerst nog een sessie van 45 minuten in de simulator kan doen. Ook moet er een nieuw stoeltje gepast worden, dit wordt gedaan in een chassis dat niet gebruikt wordt gedurende het raceweekend. Een racepak is er op dat moment ook nog niet, Hülkenberg stapt in een overall van teamgenoot Lance Stroll in de kale monocoque voor het vormen van zijn nieuwe racestoeltje.

De voorbereidingen zijn – voor zover mogelijk – optimaal verlopen. Het is op dat moment alleen nog wachten op de negatieve coronatest van Hülkenberg. De communicatiemensen van Racing Point houden de fans op social media bezig met geestige tweets, maar ondertussen begint de tijd wel te dringen. Het is aan de mensen van Eurofins, het bedrijf dat de tests voor de Formule 1 verzorgd om een klap te geven op de deelname van Hülkenberg. Zonder negatieve coronatest krijgt de Duitser geen toegang tot de paddock. Om 10.45 uur lokale tijd, een kwartier voor aanvang van VT1, staan alle seinen eindelijk op groen. Het persbericht met de officiële bevestiging ploft in de digitale postbus van het journaille. De coureur zoekt – inmiddels gehuld in Racing Point-polo – zijn weg naar de kleedruimte, een opgeleukte container. Een kwartier later komt hij aan in de pitbox en zwaait hij z’n been over de halo van de RP20, de terugkeer is een feit.

“Het moest allemaal vrij snel gaan om hem uiteindelijk in de auto te krijgen”, vervolgt Szafnauer. “Hij vond zijn snelheid best vlot en zijn feedback was zoals het altijd is geweest. Er zit zeker nog meer in. Er zijn zaken waar hij blij mee was, over andere zaken was hij minder te spreken. Hopelijk kunnen we die zaken tussen de eerste en de tweede training aanpassen. Hij was redelijk comfortabel.” Vanuit een motorhome nabij het circuit zit Sergio Perez, de man waar het allemaal mee begon, toe te kijken. De Mexicaan ziet hoe zijn stand-in een negende tijd rijdt in de eerste training. Hij is een halve seconde langzamer dan teamgenoot Lance Stroll, maar belangrijker: Hülkenberg is terug in de Formule 1.