F1 Tech: McLaren introduceert aero-update op Silverstone

Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl is het pakket bedoeld om ‘specifieke problemen’ aan te pakken, het draait in dit geval vooral om de prestaties van de wagen in de secties op lage snelheid. Deze secties zijn van minder groot belang op Silverstone, maar McLaren heeft bovendien geprobeerd de algehele downforce te verbeteren. Zodoende kunnen de coureurs ook de snellere bochten met zoveel mogelijk snelheid aanvallen.

“Over het algemeen hebben we overal nog zwakke punten als je onze wagen afzet tegen de Mercedes”, verklaarde Seidl. “Natuurlijk hadden we een paar specifieke punten die we aan wilden pakken met de aerodynamische update voor Silverstone. Ten opzichte van onze concurrenten hebben we in Hongarije gezien dat we nog een paar zwakke punten hebben, zeker op het gebied van lage snelheid. Maar over het algemeen proberen we om de wagen meer downforce te geven. Dat is wat we doen met de updates die we hier [in Silverstone] hebben, dan gaat het vooral om de voorvleugel en de vloer.”

Tijdens de eerste vrije training had McLaren tal van sensoren op de voorkant van de wagen bevestigd om te begrijpen wat de update betekent voor het gebied rond de voorwielen. Ook werd de wagen van Norris voorzien van flink wat flow-viz verf om te checken of de luchtstroom voldeed aan de verwachting die vooraf op de fabriek berekend is.

McLaren MCL35 rear comparison Photo by: Motorsport Images

De achtervleugel van McLaren (hierboven te zien) is een klein beetje afgevlakt om minder drag te genereren, in Hongarije reed de renstal met een high-downforce specificatie. Het onderste vleugeldeel loopt bij de bevestiging op de endplate een beetje omhoog, een bekende oplossing om wat drag van de wagen weg te nemen. De buitenkanten van de achtervleugel genereren over het algemeen minder downforce dan het middelste deel. Zo kan een team toch wat minder drag genereren terwijl het verlies van downforce minimaal is.

Daarnaast is het bovenste vleugeldeel vergelijkbaar met een specificatie die in Oostenrijk gebruikt werd. Ook daar is aan beide zijkanten een aanpassing gedaan. Hierdoor genereert de vleugel opnieuw minder drag en wordt de luchtstroom rond de endplates een klein beetje aangepast. De T-vleugel die McLaren in Hongarije nog gebruikte, is verdwenen. Dat geldt ook voor de winglets die bovenop het bodywork geplaatst waren.

Met medewerking van Jake Boxall-Legge, Luke Smith en Adam Cooper