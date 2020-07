Als onderdeel van de nieuwe protocollen in de Formule 1 om de veiligheid van het personeel te garanderen, worden alle aanwezigen in de paddock elke vijf dagen getest op het COVID-19 virus. Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Silverstone, de start van de tweede triple header van het F1-seizoen 2020, kwam er bij Perez ‘geen duidelijk resultaat’ naar boven. In afwachting van een tweede test moest de Mexicaan in zelfisolatie. Het betreffende coronavirus bestaat uit twee specifieke COVID-19 genen. Wanneer beide genen gevonden worden, wordt een patiënt positief verklaard. Als slechts een gen gevonden wordt, noemt men de test ‘niet-doorslaggevend’.

Op donderdag vond een tweede test plaats. In de avond werd het nieuws bevestigd: Sergio Perez heeft het coronavirus. Racing Point bracht direct een statement naar buiten waarin gemeld werd dat hun coureur “fysiek gezond en in een goed humeur is” en “de procedure opgelegd door de autoriteiten verder zal volgen”. Dat betekent dat hij een periode in verplichte quarantaine zal moeten.

Perez is niet de eerste coureur die besmet is met het coronavirus. Zevenvoudig NASCAR Cup-kampioen Jimmie Johnson testte eerder in juli ook al positief, ook al had hij geen symptomen. De Amerikaan miste daardoor de dubbele ronde op de Brickyard maar de 44-jarige kon in Kentucky na twee negatieve tests weer in de wagen stappen.

Eerder in het jaar werd de Grand Prix van Australië nog afgelast nadat twee leden van het McLaren F1 Team positief getest waren op het coronavirus. De Britse GP zal echter gewoon doorgaan. De F1 heeft in een eerder stadium al laten weten dat er maatregelen getroffen zijn zodat het spektakel ook kan doorgaan als tien leden in de paddock positief zijn bevonden. Deze maatregelen betreffen onder meer sociale bubbels in de paddock zodat iedere persoon met slechts een beperkt aantal andere personen in contact komt. Racing Point heeft bevestigd dat alle teamleden die de afgelopen dagen in contact zijn gekomen met Perez in zelfisolatie zijn gegaan.

Hoe lang is Sergio Perez uitgeschakeld?

De internationale automobielfederatie FIA en Racing Point maakten eerder al bekend dat Perez de Grand Prix van Groot-Brittannië zal missen. Volgens de Britse regels moet een coronapatiënt tien dagen in quarantaine. Dat houdt in dat de Mexicaan ook de 70th Anniversary GP van volgend weekend moet missen. Daardoor kan Perez op zijn vroegst tijdens de Grand Prix van Spanje van 14 tot 16 augustus zijn rentree maken, aannemende dat hij volledig herstelt van de infectie en een negatieve test kan overleggen. Mocht hij niet fit zijn voor de race in Barcelona, dan is de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps van 28 tot 30 augustus zijn eerstvolgende kans op een terugkeer.

Wie vervangt Sergio Perez?

Racing Point heeft in een statement laten weten van plan te zijn om beide wagens in te zetten. De exacte identiteit van zijn opvolger werd pas kort voor de start van de eerste vrije training van de Britse GP Bekend. Nico Hülkenberg stapt in de wagen van de coronapatiënt. Hij racete in 2012 voor de voorganger van het huidige team Force India, en was tussen 2014 en 2016 ook actief voor de formatie. Hülkenberg stond dit jaar langs de zijlijn en reed zijn laatste race in december 2019 in Abu Dhabi.

Over het algemeen heeft een F1-team een reservecoureur die opgeroepen kan worden wanneer een van de vaste rijders niet in staat is om deel te nemen aan het GP-weekend. Racing Point heeft echter geen vaste derde rijder en vertrouwt op een samenwerking met motorpartner Mercedes. Zij mogen gebruikmaken van de vaste reserverijders van het Duitse merk: Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez. Vandoorne bereidt zich voor op de Formule E-finaleraces in Berlijn. Gutierrez heeft weinig ervaring met de huidige bolides en is daardoor niet de gedoodverfde favoriet voor het zitje.