Horner: Positieve coronavirus test Perez is herinnering voor F1

Racing Point-rijder Perez moet het weekend van Britse Grand Prix missen nadat hij donderdag positief testte op COVID-19. Nico Hülkenberg keert hierdoor terug in de F1 om de Mexicaan te vervangen.

Perez is de eerste F1-rijder die positief test en de derde werknemer in de Formule 1-paddock sinds het begin van de tests in Oostenrijk. Teams werken in hun eigen bubbels en mijden contact met buitenstaanders om het gevaar op besmetting te verkleinen, maar de positieve test van Perez toont andermaal aan dat een besmetting snel kan gebeuren. "Het is een belangrijke herinnering", stelt Red Bull-chef Horner. "Soms voelen we ons in de Formule 1 geïsoleerd en leven we allemaal sowieso al in onze eigen bubbel. Als dit gebeurt met een rijder als Perez, dan is dat een belangrijke herinnering dat er een goede reden is om procedures te hebben. We doen als team en als sport alles om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk onnodig contact is bij de races of in de fabriek. Het coronavirus is niet weggegaan, we gaan naar landen reizen waar er een tweede golf is begonnen. Daarom moeten we als groep gedisciplineerd blijven. Ik denk dat het goed is aan gepakt door de FIA en door het team."

Perez, die overigens geen symptomen vertoont, maakte voor aanvang van dit weekend een korte trip naar Mexico. Daarbij overtrad hij geen regels van de FIA. Ook Haas-man Romain Grosjean ging op reis, hij plande een korte break in Griekenland. Diens teambaas Günther Steiner zegt dat het team de protocols goed opvolgt. "Ons team heeft de instructie om de richtlijnen op te volgen. We laten mensen toe om gewoon de regels te volgen en niets anders te doen, omdat we weten dat het kan gebeuren", aldus Steiner.

"Zoals je kan zien kan het iedereen overkomen, dus we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen niet elke persoon volgen buiten het circuit, dus hopelijk kunnen we allemaal verantwoordelijk zijn en gaat het virus op termijn weg."