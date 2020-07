Stroll snelste op eerste dag Britse GP, Albon crasht

Niet alleen in Nederland was het vrijdag fantastisch weer, ook in Engeland was het behoorlijk warm. Bij de start van de tweede oefensessie op Silverstone wees het kwik 34 graden aan, terwijl de temperatuur van het asfalt liefst 49 graden bedroeg. Daarmee diende zich ook meteen de vraag aan hoe representatief de omstandigheden tijdens de tweede training waren voor de rest van het weekend. Op zaterdag belooft het namelijk 10 graden koeler te zijn op de baan in Northamptonshire.

Gezien de vele updates die zijn meegenomen naar Silverstone, hadden de teams echter genoeg werk te doen op vrijdagmiddag en er werd dan ook volop gereden tijdens de tweede oefensessie. Met name voor Sebastian Vettel was het zaak meters te maken. De Duitser moest de eerste training bijna volledig aan zich voorbij laten gaan omdat er iets mis was met de intercooler in zijn Ferrari SF1000. Vlak voor de start van VT2 deelde het Italiaanse team mee dat er een klein probleem was gevonden in de luchtkoeler dat verholpen kon worden zonder dat er nieuwe motoronderdelen hoefden worden te genomen. Zo kon Vettel kort na 16.00 uur Nederlandse tijd alsnog aan de slag met zijn programma.

Na een kwartier, waarin een vrij onschuldige spin van Charles Leclerc nog het meest in het oog springende moment was, meldde Max Verstappen zich op de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.28.390. Red Bull-teamgenoot Alexander Albon ging daar vervolgens onder met een 1.28.174, waarna Verstappen verder omlaag zakte doordat ook de beide Mercedes-coureurs harder gingen. “Ik heb zoveel onderstuur, het is bizar”, deelde de Nederlander over de boordradio aan zijn engineer mee, waarna Albon met woorden van gelijke strekking kwam. Valtteri Bottas stond na een half uur bovenaan met een 1.27.731, gevolgd door Albon, Hamilton en Verstappen. Die laatste drie moesten respectievelijk vier, vijf en zes tienden toegeven op de Fin.

Maar vervolgens was het tijd voor het zachte rubber. Albon was de eerste van de frontrunners die een snelle ronde op de rode compound voltooide en ging met een 1.27.364 naar P1. Stroll nam de eerste positie hierna over door met een 1.27.274 negen honderdsten sneller te gaan dan de coureur van Red Bull Racing. Verstappen kwam tijdens zijn snelle ronde Romain Grosjean tegen, die midden op de baan langzaam aan het rijden was. De Nederlander moest dus van het gas voor de Fransman, waarna er enkele boze handgebaren uit de cockpit volgden. “Kinderachtig”, luidde de reactie van Grosjean.

De training was halverwege toen Albon zijwaarts in de vangrail crashte bij Stowe en de rode vlag tevoorschijn moest komen. De Thai verloor de auto in het midden van de bocht, waarna hij in een spin belandde en eerst met de achterkant en vervolgens met de voorzijde van de RB16 hard tegen het ijzerwerk klapte. Albon liet met een trillende stem aan zijn team weten dat hij oké was maar werd, omdat de impact 20 g bedroeg, uit voorzorg wel naar het medische centrum gebracht voor nader onderzoek. Daar werd bevestigd dat hij in orde was, al zijn vertrouwen in de auto een nieuwe deuk hebben opgelopen.

Voor veel rijders kwam de code rood die voor Albon moest worden uitgeroepen op een ongelukkig moment, doordat zij net op de rode band eropuit waren gegaan. Het betekende dat zij, nadat de baan weer was vrijgegeven, hun snelle ronde moesten oefenen op banden waarop al één of meer ronden gereden waren. Het merendeel paste daar echter voor en ging meteen met de lange runs aan de slag. Hamilton ging nog wel voor een snelle tijd, maar ging te diep in de zesde bocht waarna hij zijn poging staakte. Stroll bleef zo bovenaan, voor de gecrashte Albon. Bottas en Hamilton bleven uiteindelijk steken op de derde en vijfde tijd, terwijl Leclerc met de Ferrari goed was voor de vierde tijd, al was de Monegask verre van te spreken over zijn auto.

Nico Hülkenberg, die op het allerlaatste moment naar Silverstone werd gehaald om de met corona besmette Sergio Perez te vervangen bij Racing Point, leek zich snel thuis te voelen in de RP20 en besloot zijn eerste werkdag in deze auto met de zevende tijd. Met een 1.27.910 was de Duitser zes tienden langzamer dan teamgenoot Stroll, die met zijn snelste tijd aantoonde dat Racing Point dit weekend zeker een podiumkandidaat is. Dat het team sterk begonnen is op Silverstone, zal het voor Perez extra pijnlijk maken om deze race te moeten missen. Het is vooralsnog niet duidelijk of de Mexicaan over week wel van de partij kan zijn bij de tweede wedstrijd op de baan in Northamptonshire of dat hij dan opnieuw moet toezien hoe Hülkenberg zijn auto bestuurt.

Verstappen reed met dank aan Grosjean dus geen snelle tijd in de tweede training en stond na negentig minuten slechts veertiende op het tijdenscherm. Bij Vettel ging ondertussen nog meer baantijd verloren doordat het team zijn pedalen tijdens de training moest vervangen. De viervoudig wereldkampioen kwam mede daardoor - los daarvan heeft Ferrari de auto ook gewoon nog niet op orde - niet verder dan de achttiende tijd. Nicholas Latifi was met groot verschil de langzaamste in de tweede oefensessie. De Canadees ging met een 1.29.958 nog een seconde trager dan Kevin Magnussen, die voorlaatste was. Alsof het gebrek aan snelheid niet genoeg was, besloot de Williams-rijder de eerste dag van de Britse Grand Prix met een spin bij het uitkomen van Stowe.

Zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd gaat het raceweekend op Silverstone verder met de derde vrije training.

