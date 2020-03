Racing Point: Concurrentie is "naïef" geweest

De Canadese zakenman nam het team - toen nog Force India geheten - in de zomer van 2018 over van Vijay Mallya. De stal uit Milton Keynes was in de voorgaande twee seizoenen (2016 en 2017) als vierde geëindigd in het kampioenschap, maar na de overname eindigde het nieuwbakken Racing Point in 2019 ‘slechts’ als zevende.

Achter de schermen werd gedurende het afgelopen jaar echter hard gewerkt aan de RP20. De Mercedes-kloon zag er tijdens de wintertest in Barcelona snel uit en dat leidde tot schuine blikken bij de concurrentie. Technisch directeur Andrew Green kan weinig met de kritiek: "We zijn twee keer op rij vierde geworden met nauwelijks financiële middelen. We hadden geen rode cent en werden toch vierde in het kampioenschap, we hebben aangetoond wat we zonder middelen kunnen bereiken. Dus als mensen denken dat dit team – wanneer je er geld en middelen inpompt – geen vooruitgang boekt, dan ben je naïef.”

“Ik denk dat er [bij de concurrentie] een hoop frustratie zit over hun eigen werkwijze. Dat ze door hebben dat ze hun werk niet goed genoeg hebben gedaan. Zo zou ik er van buitenaf tenminste tegenaan kijken. Ik zou naar mijn aero-afdeling gaan en zeggen ‘kom op jongens, hebben jullie zitten slapen'?”, voegt Green er aan toe.

De technisch directeur is er zich van bewust dat de succesvolle start van zijn team eventueel kan leiden tot protesten van de concurrentie, maar maakt zich daarover geen zorgen: “Ik heb geen idee waar ze over klagen. Wat wij hebben gedaan is volkomen legaal. Het enige dat we doen is racen binnen de voorgeschreven regels en dat is volgens mij het hele idee achter het spelletje. We hadden dit al veel eerder willen doen, maar hadden er nooit het budget voor.”

Met medewerking van Jonathan Noble

