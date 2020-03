Carey: "Significante progressie in gesprekken Concorde Agreement"

2021 wordt een jaar van grote verandering in de Formule 1. Afgelopen oktober presenteerden de FIA en Liberty Media, de commerciële rechtenhouder van de Formule 1, een grondig veranderd technisch reglement, terwijl ook het aangepaste sportieve reglement en het compleet nieuwe financiële reglement onthuld werden. De huidige overkoepelende afspraken, die liefkozend nog steeds het Concorde Agreement genoemd worden, lopen echter ook na afloop van 2020 af.

De onderhandelingen rond het Concorde Agreement, die tussen de teams en Liberty Media gevoerd worden, zijn nog altijd in volle gang. Carey toonde zich volgens Auto Hebdo tevreden over de geboekte progressie tijdens een meeting met potentiële investeerders. “Het gaat de goede kant op. Na de ratificatie van de nieuwe reglementen voor het seizoen 2021 zijn we met de teams in een vergevorderd stadium wat betreft het nieuwe Concorde Agreement, die het economische model versterkt en de groei van de sport promoot.”

Carey hoopt dat de overeenkomsten in de lente getekend kunnen worden. Pas zodra er handtekeningen gezet zijn, wil de Amerikaan meer kwijt over de details in de overeenkomst. “Het is beter om er pas meer over te zeggen zodra er getekend is, maar we hebben het gevoel dat we de doelen hebben bereikt die we onszelf gesteld hebben om de sport gezonder te maken. Deze nieuwe overeenkomsten vertegenwoordigen significante progressie wat betreft de kosten, inkomsten, de distributie en andere zaken.”