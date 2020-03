F1-teams eisen opheldering van FIA over schikking met Ferrari

Tien minuten voor het eind van de laatste testdag in Barcelona bracht de FIA een persbericht naar buiten. Daarin werd melding gemaakt van een schikking tussen de autosportfederatie en Ferrari over diens 2019-krachtbron. ‘Details van deze deal blijven tussen beide partijen’, zo viel erin te lezen. Dit wekte meteen veel argwaan op, evenals de timing van het statement. De Ferrari-kopstukken waren immers al vervlogen, waardoor niemand meer om opheldering kon vragen.

Motorsport.com wist op basis van hooggeplaatste bronnen vrij snel te melden dat er achter de schermen nog veel meer speelde. Onvrede troef. Zo kwam het statement voor rivaliserende teams ook als een donderslag bij heldere hemel. De vervolgstap laat zich dan ook raden: met Toto Wolff als roerganger kwamen de concurrenten gezamenlijk in het verweer tegen de doofpot van de FIA en Ferrari. Het resultaat werd op woensdagochtend gecommuniceerd met de buitenwereld.

Het betreft een gezamenlijk statement waarin concurrerende teams aangegeven niet akkoord te gaan met de schikking. “Wij, de ondergetekende teams, zijn verrast en geschokt door de verklaring van de FIA op 28 februari met betrekking tot haar onderzoek naar Ferrari's F1-motor”, zo opent men de brief. “Een internationale en regelgevende instantie heeft de verantwoordelijkheid om te handelen volgens de hoogste normen van bestuur, integriteit en transparantie.”

Vooral aan die transparantie schort het nu. En dat is tegen het zere been van de teams. “Daarom verklaren we hierbij publiekelijk dat we ons gezamenlijk inzetten voor volledige openheid in deze zaak, ook om ervoor te zorgen dat onze sport alle teams eerlijk en gelijk behandelt. We doen dit namens de fans, de deelnemers en alle belanghebbenden van de Formule 1.”

De brief is ondertekend door zeven teams, enkel de handtekeningen van Ferrari en diens klantenteams Haas en Alfa Romeo ontbreken. Mocht de FIA uiteindelijk niet overstag gaan, dan dreigen de teams ook alvast met juridische vervolgstappen. Bijvoorbeeld om het prijzengeld opnieuw te verdelen. "Bovendien behouden wij het recht om binnen de FIA of via de bevoegde rechtbanken een zaak aan te spannen", zo sluit men af.

