Gasly heeft ‘hoofdstuk afgesloten’ met emotioneel artikel

In samenwerking met een journalist schreef Gasly voor het platform The Players’ Tribune een emotioneel artikel over de gebeurtenissen in de laatste twee seizoenen. Daarin komen zijn lastige periode bij Red Bull Racing, de degradatie naar Toro Rosso, zijn overwinning met AlphaTauri in de GP van Italië van 2020 en natuurlijk ook de dood van goede vriend Anthoine Hubert op Spa in 2019 ter sprake. Het persoonlijke verhaal van de Fransman werd door fans en mensen binnen de sport goed ontvangen. “Ik kreeg veel feedback van veel mensen: andere atleten, journalisten, fans en ook Anthoines familie. Dat was gewoon wat ik voelde en de manier waarop ik mezelf wilde uiten. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en dat wordt soms ietwat vergeten in deze sport. Het is goed om elkaar daaraan te herinneren”, antwoordde Gasly op een vraag van Motorsport.com.

Gasly nam afgelopen winter de tijd om het stuk op papier te zetten. Het was voor hem belangrijk om zodoende een 'hoofdstuk' in zijn leven af te sluiten. “Dit zijn natuurlijk dingen die privé veel besproken worden, maar ook dingen waarvan ik denk en het idee heb dat ze door de buitenwereld verkeerd begrepen worden. Er waren veel dingen die ik wilde delen en ik denk dat alles wat ik gedeeld heb ook eerlijk was. De emoties die ik deelde, waren die van mij. Soms is het makkelijker om dingen op te schrijven dan uit te spreken, snap je? Dat vond ik belangrijk. Nu heb ik in ieder geval het gevoel dat ik het hoofdstuk heb afgesloten en ik voel me goed om verder te gaan en dat hoofdstuk achter me te laten. Ik heb de bladzijde omgeslagen.”

'Last die van mijn schouders valt'

Makkelijk was het niet om zijn gedachten op papier te zetten, erkent Gasly. “Het voelt eigenlijk best goed, het is een last die van mijn schouders valt. Natuurlijk was het niet makkelijk om over deze dingen te praten, want het was niet het leukste moment van mijn leven”, geeft hij toe. “Ik geloof dat je in het leven altijd voor uitdagingen komt te staan, ongeacht wat je doet. Iedereen begrijpt dat, maar het is ook belangrijk om die uitdagingen aan te gaan. Dat vormt je als persoon, rijder, mens, en deze periode in mijn leven heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. En hoewel het zwaar was, heb ik nooit opgegeven. Ik had altijd een helder idee van wat ik wilde en wat ik wilde bereiken in deze sport. Dat heeft me waarschijnlijk ook geholpen, dus dat is een mooie bijvangst. Ik voel me nu beter.”