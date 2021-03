Verstappen klaar met voorspellingen: “We gaan het zien!”

“Ik zeg dit nu al een paar weken: we gaan het zien”, reageerde Verstappen, duidelijk moe om deze vraag telkens weer te moeten beantwoorden. De Nederlander bevestigde wel nog eens dat het team uit Milton Keynes er nu beter voor staat dan vorig jaar rond deze tijd. “Ja, dat denk ik wel”, zei hij. Red Bull kwam een jaar geleden moeizaam uit de startblokken doordat het gedrag van de auto op het circuit niet overeen kwam met wat het team in de windtunnel en de CFD-simulaties had gezien. Ditmaal leek de formatie vanaf het eerste moment over een goed te besturen wagen te beschikken. “Alles is vrij soepel verlopen en dat is wat je altijd wil tijdens een test”, aldus Verstappen. “Vooral als je zo weinig tijd hebt, hoop je dat het zo gaat, dus we waren zeker erg tevreden.”

Er is al veel gezegd over de achterkant van de Red Bull-auto, die tijdens de testdagen veel rustiger oogde dan vorig seizoen. Verstappen weigert echter specifieke punten van de RB16B aan te wijzen die een verbetering zouden zijn ten opzichte van de RB16 van vorig jaar. “Dat is altijd moeilijk zeggen. Je hebt te maken met andere omstandigheden, andere banden en een auto die door de regels iets anders is qua aerodynamica en de vloer. Het belangrijkste was om te voelen dat de auto vrij voorspelbaar was, zelfs met de veranderingen in wind en temperatuur gedurende de test. Dat voelde goed.”

Gevraagd waarom niemand in de Formule 1 graag de favorietenrol heeft, antwoordt Verstappen: “Omdat het niets uitmaakt. Wat uitmaakt is dat je presteert op de momenten die er toe doen en wanneer de punten worden verdeeld. Ik denk dat je je daarom gewoon gefocust moet blijven op je werk en kalm moet blijven. Want dit soort dingen leiden je alleen maar af.”

VIDEO: Olav Mol over de kansen van Max Verstappen in 2021

Registreer je nu voor het Formule 1-jaarspel van Zweeler en maak kans op de hoofdprijs van 1.000 euro!