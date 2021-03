Hamilton: "Hard gewerkt, maar Mercedes nog niet het snelste team"

Voorafgaand aan de eerste race van het Formule 1-seizoen 2021 lijkt niemand de favorietenrol graag te willen dragen. Mercedes wees na de wintertest meermaals naar Red Bull, Max Verstappen pareerde door te stellen dat er na zeven opeenvolgende wereldtitels maar één team als favoriet kan beginnen: Mercedes. "Deze situatie is extreem interessant voor ons als team. Momenteel zijn wij nog niet snelste team", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten. "Hoe gaan we samenwerken om weer te komen waar we graag willen zijn? Dat maakt mij enorm gemotiveerd. Ik kijk zeer uit naar de uitdaging van dit seizoen."

Met de uitspraak dat Mercedes nog niet het snelste team zou zijn, doelt Hamilton natuurlijk op Red Bull Racing, al is het interessant dat hij dat niet met zoveel woorden wil zeggen. "Wie de grootste bedreiging vormt? Poeh, dat is nu nog lastig te zeggen, daar komen we pas achter als we echt het circuit op gaan. Maar ik denk eigenlijk dat er meerdere teams zijn die sterk lijken." Gevraagd of de verschillen aan de top kleiner zijn dan vorig jaar, volgt er wel een resoluut antwoord van de wereldkampioen. "Absoluut." Teamgenoot Bottas deelt die mening en durft de woorden Red Bull wel in de mond te nemen. "Wie de grootste bedreiging vormt, kan gedurende het jaar veranderen, maar op basis van de wintertest lijkt Red Bull erg sterk. Ik weet dan ook zeker dat het spannender wordt dan in de jaren die achter ons liggen."

Hard gewerkt om problemen van wintertest aan te pakken

Dat lijkt slecht nieuws voor de Mercedes-mannen, al ziet Bottas het juist anders. "Ik kijk juist enorm uit naar zo'n gevecht met anderen en zie ook hoe gemotiveerd het team is, wetende dat het een moeilijk seizoen gaat worden. Maar we houden allemaal van een uitdaging en zijn er voor mijn gevoel ook klaar voor." Dat laatste komt vooral doordat er na de wintertest keihard is gewerkt om de pijnpunten van de wintertest in ieder geval deels te verhelpen. "Onze mensen in de fabriek hebben 24 uur per dag gewerkt en ik ben ervan overtuigd dat ze het allerbeste hebben gedaan in de korte tijd die beschikbaar was. Er is extreem veel data geanalyseerd door onze engineers en ook door mensen in de fabriek om verbeteringen door te voeren in de korte tijd die we hadden", voegt Hamilton toe. "Maar het blijft een continue strijd om de auto te krijgen zoals wij hem graag willen hebben. Het wordt hoe dan ook een uitdaging."

