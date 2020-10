Gasly: "Anderen promoveerden met mindere uitslagen naar Red Bull"

De remonte van Gasly valt samen met de worsteling bij Alexander Albon, die bij Red Bull Racing weggeblazen wordt door teamgenoot Max Verstappen. Direct na de zege in de Italiaanse GP werd gesproken over een wissel, maar die kwam er nooit. Dat heeft ermee te maken dat Gasly zich goed voelt bij AlphaTauri terwijl de heren Horner en Marko vertrouwen hebben in de progressie van Albon. Het feit dat Gasly juist Albon achter zich kan houden in bepaalde races, geeft hem geen ‘extra’ voldoening. “Het geeft met elke coureur voldoening als die achter mij staat, ik ben niet bezig met Alex. Ik probeer zelf zo hoog mogelijk te staan. Het is niet mijn probleem wat er met hem gaande is, dus daar maak ik me niet echt druk over.”

Toch sluit ook Gasly niet uit dat hij op een bepaald moment weer lonkt naar een stap hogerop: “Ben ik op dit moment blij met mijn prestaties binnen het team? Ja. Ben ik blij om bij dit team te rijden? Ja. Is het mijn doel om voor hogere posities te vechten in F1? Ja. Uiteindelijk spelen dat soort zaken altijd mee. Ook aan mijn kant. Ik doe mijn best om zo snel mogelijk te zijn in de snelste auto. Ik kan op dit moment niet veel meer doen. Ik ben vorig jaar in Brazilië op het podium geëindigd, ik heb een race gewonnen en alleen Sebastian [Vettel] heeft dat bereikt [met Toro Rosso]. Uiteindelijk ben ik niet van mening dat er een goede en een slechte optie is. Maar als je er objectief naar kijkt heeft Red Bull de snelste wagen. Ik ben competitief en wil vooraan vechten. Ik weet niet hoeveel kansen ik krijg om bij AlphaTauri voor de overwinning te vechten. Ik hoop dat het in de toekomst gaat gebeuren, maar je krijgt geen garantie. Er is een kans dat we volgend jaar nooit meer een kans krijgen om voor een zege te rijden. Ik doe gewoon m’n best en ik hoop dat ik daarvoor beloond ga worden. En met al het werk dat ik op dit moment doe en alles wat ik er nu in steek ga ik een mooie kans krijgen.”

Wel stelt Gasly vast dat er in het verleden coureurs promotie hebben gekregen terwijl ze per saldo niet beter presteerden. “Wat ik de afgelopen twaalf maanden gedaan heb is beter dan sommige andere coureurs. Ik heb in een jaar zeventig punten gescoord met Toro Rosso en AlphaTauri, dat is meer dan wie dan ook in dit team. Sommige coureurs hebben een kans gekregen om naar Red Bull te gaan terwijl ze vierde en vijfde werden, ze scoorden minder dan ik. We gaan het zien. Als de prestaties de enige graadmeter zijn, weet ik dat ik het goed doe. Maar goed, we moeten het nog zien. Op dit moment heb ik er geen antwoord op, maar het is logisch dat ik in de snelste auto wil rijden.”

Met medewerking van Oleg Karpov