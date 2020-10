McLaren: "Test in Sochi met nieuwe neus pakte goed uit"

Het team uit Woking was net op tijd met de nieuwe neus die verdacht veel lijkt op het model dat Mercedes gebruikt: de race in Sochi was op 27 september terwijl er vanaf 30 september niet meer doorontwikkeld mag worden.

Volgens teambaas Andreas Seidl is de wagen van McLaren niet opeens een stuk sneller met deze nieuwe neus, maar hij denkt wel dat het team met het onderdeel een denkrichting in is geslagen waar nog veel te halen valt. “Doordat we nu niet meer mogen doorontwikkelen, waren we er natuurlijk op gebrand om zo snel mogelijk ervaring op de baan op te doen. Daarom hebben we er ook voor gekozen om het direct te testen toen we de onderdelen klaar hadden. Het plan is om nu stapje voor stapje meer van deze onderdelen te brengen met natuurlijk als einddoel betere prestaties.”

De keuze voor een ontwerp a la Mercedes is des te opmerkelijker daar McLaren een van de eerste teams was die te hoop liepen tegen de RP20 van Racing Point, een regelrechte kopie van de Mercedes van vorig seizoen. McLaren heeft het beroep in de zaak tegen Racing Point echter ingetrokken en heeft besloten nu dus dezelfde ontwerprichting op te gaan. Een weloverwogen keuze in het competitieve middenveld, zegt Seidl. “Als je puur naar het potentieel kijkt van de auto’s dan is Racing Point de snelste auto in deze strijd. Renault heeft sinds Spa ook stappen gemaakt, maar we zaten altijd bij ze in de buurt. We hebben echter geconcludeerd dat ze vooruit zijn gegaan en het is aan ons om er voor te zorgen dat ook wij progressie boeken en de volgende stap maken.”

McLaren kon in Sochi nog niet echt profiteren van de nieuwe neus: Carlos Sainz reed zijn auto stuk op de muur bij bocht 2 en Lando Norris finishte buiten de punten.

Met medewerking van Jonathan Noble