Podcast: Vertrek Honda moet wake-upcall zijn voor F1-organisatie

Vorige maand nog werd de champagne opengetrokken, omdat FOM – en in het bijzonder CEO Chase Carey – een nieuw Concorde Agreement had weten uit te onderhandelen. Alle teams commiteerden zich met hun handtekening onder die overeenkomst aan nog eens vijf jaar Formule 1. Alles leek rozegeur en maneschijn, maar het aangekondigde vertrek van Honda is een domper.

De mededeling toont maar weer eens aan hoe fragiel en smal de Formule 1 eigenlijk is. De hele sport is de komende jaren afhankelijk van twee of, als je Ferrari meetelt, drie autoproducenten. Mochten de raden van bestuur van Mercedes of Renault de afgelopen maanden hun oren hebben laten hangen naar kritische aandeelhouders dan hadden ook zij de stekker uit het F1-project getrokken en had de Formule 1 aan het infuus gemoeten.

Gelukkig is dat niet gebeurd, maar het vertrek van Honda kan niet worden genegeerd door FOM. Volgens het podcastpanel van GPUpdate ligt er voor de nieuwe, intredende CEO Stefano Domenicali en zijn rechterhand Ross Brawn een schone taak om de sport de komende jaren niet alleen levend te houden, maar ook aantrekkelijk te maken voor nieuwe autoproducenten.

Het volledige gesprek van F1-journalisten Erwin Jaeggi, Mark Bremer, Ronald Vording en Mike Mulder over het vertrek van Honda uit de Formule 1 en de toekomst van Max Verstappen en Red Bull kun je hieronder terugluisteren in een speciale aflevering van de GPUpdate Podcast. Daarin gaan we ook in op wat de Honda-exit betekent voor de toekomst van de Max Verstappen en waar Red Bull een nieuwe krachtbron vandaan haalt.