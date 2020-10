Marko sluit vertrek Red Bull uit de Formule 1 niet uit

Honda gaf vrijdag zelf al aan dat het in augustusmet Red Bull had gesproken over een mogelijk vertrek en dat de knoop uiteindelijk in september werd doorgehakt. Teambaas Chirstian Horner liet vorige week zelfs nog weten dat het team graag nog lang met Honda wil samenwerken, maar in gesprek met Speedweek zegt Marko dat “we al heel lang op de hoogte waren van het besluit van Honda.” Dat Horner er blijkbaar niets van af wist is logisch, vervolgt Marko. “Horner is een teambaas, maar hij is niet betrokken bij strategische zaken. Mateschitz en ik wisten het al lange tijd.” Op de vraag hoe lang precies, wilde Marko niet ingaan. “Langer, al tijdens het huidige seizoen.”

Red Bull moet vanaf 2021 dus op zoek naar een nieuwe motorleverancier en die puzzel is lastig te leggen. Mercedes zal er geen trek in hebben om hun concurrent sterker te maken, de zwakke Ferrari-krachtbron is geen optie en dan komt men automatisch uit bij Renault. Die stal heeft vanaf volgend jaar geen klanten en is volgens de FIA-reglementen zelfs verplicht om Red Bull eventueel uit de brand te hepen.

Vertrekt Red Bull uit de Formule 1?

De relatie met de Fransen is echter niet heel erg best en dus dreigt er mogelijk een ander scenario: namelijk het vertrek van Red Bull uit de Formule 1. Weliswaar heeft het team het nieuwe Concorde Agreement ondertekend, maar daar kan Red Bull onder uit, aldus Marko. “We kunnen het contract jaarlijks opzeggen. Er zit een clausule in die het toestaat aan het eind van elk jaar op te stappen, maar dat heeft niets onze prioriteit. We zijn nu dingen aan het uitzoeken en als we de feiten op tafel hebben nemen Mateschitz en ik een besluit. Ons plan is voor het einde van het jaar duidelijkheid te hebben.”

F1-journalisten Erwin Jaeggi, Mark Bremer, Ronald Vording en Mike Mulder spraken uitgebreid over het vertrek van Honda uit de Formule 1 en de toekomst van Max Verstappen en Red Bull. De podcast kun je hieronder terugluisteren.