Piastri over eerste McLaren-tests: "Nuttig om alvast te beginnen"

Na het behalen van de Formule 2-titel in 2021 moest Oscar Piastri in 2022 plaatsnemen langs de zijlijn. Als reservecoureur van Alpine werkte hij een uitgebreid testprogramma af om optimaal voorbereid aan de start te verschijnen bij zijn F1-debuut, dat in 2023 volgt. De Franse fabrikant had hem graag in de auto gezet, maar na lang getouwtrek en een uitspraak van de Contract Recognition Board gaat hij komend jaar debuteren in dienst van McLaren. Piastri kreeg in een later stadium groen licht van Alpine om alvast aan zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever te beginnen. Zodoende stond hij in Abu Dhabi aan de start van de young driver test, waarna hij afgelopen week nog twee dagen in de MCL35M testte in Barcelona.

Dat waren nuttige ervaringen, doordat Piastri hierdoor de kans kreeg om zijn nieuwe collega's te ontmoeten. "Het helpt enorm dat ik alvast heb kunnen werken met de engineers en het raceteam waar ik volgend jaar mee samenwerk", zegt de Australiër op de website van McLaren. "Het is heel nuttig om die relatie vast op te bouwen. Nu ik een zitje heb en zeker weet dat ik weer ga racen, kunnen we ons richten op race-specifieke zaken waar ik me normaal tijdens tests niet mee bezig hou. Daar hebben we meer nadruk op gelegd, want de start van het seizoen komt er in rap tempo aan."

Doordat hij in 2022 alleen heeft getest en geen races heeft gereden, was het voor Piastri belangrijk om zich te richten op zaken die belangrijk zijn voor de race. "We hebben veel dingen behandeld en ik heb het gevoel dat ik goede progressie boek. We hebben ons met enkele onderwerpen beziggehouden die voor mij enige tijd op de achtergrond hebben gestaan en ik heb behoorlijk wat geleerd over verschillende rijtechnieken", legt Piastri uit na zijn test in Barcelona. "Het was redelijk koud en ik heb zelfs even op een natte baan kunnen rijden, dus daar heb ik me op aangepast. Ik probeerde zoveel mogelijk in mij op te nemen en om weer op snelheid te komen, want er is wel wat roest. Mijn nek doet zeer, maar het duurt altijd even voor je aan een F1-auto went."