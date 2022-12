Horner verklaart waarom Perez het lastig had met F1-banden 2022

De introductie van een nieuw technisch reglement in 2022 ging gepaard met een belangrijke overstap voor de Formule 1: de oude velgen met diameter van 13 inch werden vervangen door een variant met een grootte van 18 inch. Dat betekende ook dat Pirelli gloednieuwe banden moest ontwikkelen voor de koningsklasse en daar had Sergio Perez het best lastig mee, zo gaf hij na afloop van het seizoen in Abu Dhabi ruiterlijk toe. "Ik had dit jaar wat moeite met het managen van de banden in de race. Hopelijk kunnen we dat verbeteren voor volgend jaar, zodat we over het algemeen wat sterker zijn", zei de Mexicaan erover.

Die strubbelingen zijn opvallend, want Perez had de afgelopen jaren juist een reputatie opgebouwd als coureur die het rubber van Pirelli uitstekend in de smiezen had. Vooral in zijn periodes bij Sauber en Force India/Racing Point maakte hij indruk door vaak uitstekend op zijn banden te letten, iets wat hem in zijn eerste jaar bij Red Bull ook regelmatig lukte. In 2022 kostte dat meer moeite en dat heeft hem uiteindelijk de das omgedaan in de strijd om P2 in het kampioenschap. In Abu Dhabi moest Perez overstappen op een strategie met twee pitstops, nadat hij in de eerste stint rap door zijn banden ging. Daardoor kwam hij achter concurrent Charles Leclerc terecht, die er uiteindelijk in slaagde om de Red Bull achter zich te houden. Zo stelde de Monegask van Ferrari de tweede plek in het WK veilig.

Maar waarom had Perez in 2022 meer moeite met de banden? Teambaas Christian Horner merkt op dat kleine veranderingen aan de afstelling nu grotere gevolgen hebben voor de levensduur van de banden. "Wat we dit jaar gezien hebben, is dat er hele kleine marges zijn. Een kleine afwijking qua stand van de voorvleugel, rijhoogte of mechanische balans kan een dramatisch effect hebben op de levensduur van de banden", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Checo heeft vele races gereden waarin hij fantastisch omging met de banden. In Abu Dhabi was het alleen de eerste stint die hem dwars zat, waarbij hij meer last van graining had op zijn rechter voorband dan Charles en Max [Verstappen]. Daardoor moest hij eerder dan gepland naar binnen, wat hem in de weg zat voor een eenstopper. Met de tweestopper ging hij in de race dus meer in de aanval."

Perez moest uiteindelijk dus genoegen nemen met P3 in het kampioenschap. Teamgenoot Max Verstappen bleef ver buiten bereik, hij scoorde 149 punten meer dan de coureur uit Guadalajara. Met vijftien overwinningen overtrof hij Perez (twee zeges) eveneens ruimschoots.

