Onthuld: De slimme truc waarmee McLaren de diffuser optimaliseert

De meeste teams hebben zich in de voorbereiding op dit seizoen gericht op de vloer en we hebben al een aantal opvallende zaken gezien. McLaren heeft de focus daarentegen gelegd op de diffuser en is met een kunststukje op de proppen gekomen. De wijzigingen in het reglement voor 2021 omvatten kortgezegd drie onderdelen: Er zijn nieuwe eisen gesteld aan de vloer, de brake ducts en de diffuser.

In dit geval duiken we in het laatste onderdeel, de diffuser. Dit is een krachtig middel om de luchtstroom onder de wagen zo te regelen dat het veel downforce oplevert. De FIA heeft bepaald dat de scheidingsgangen nu 50 millimeter korter moeten zijn. Op zich een vrij simpele regel, maar de geheimzinnigheid rond de achterkant van de wagen wekte de suggestie dat McLaren een creatieve oplossing zou hebben. De beelden van de presentatie gaven weinig weg over wat men gevonden had en tijdens de filmdag op Silverstone werd evenmin duidelijk wat er gedaan is.

Op de eerste dag van de test in Bahrein was er geen ontkomen meer aan om het verborgen te houden en werd duidelijk dat McLaren inderdaad iets unieks heeft gedaan met de diffuser. Het team heeft een manier gevonden om de theoretische lijn van de scheidingsgangen op twee plekken toch te overschrijden, links en rechts van midden.

De truc is dat de knappe koppen van McLaren de uitloop van de vloer verder naar achteren verlengd hebben om deze uitstekende elementen meer ruimte te geven (witte pijl in bovenstaande foto). De langere ‘gangen’ lopen dan verder omhoog tot ze de bovenkant van de diffuser bereiken.

2020: McLaren MCL35 diffuser detail Photo by: Giorgio Piola

De uitloop van de overgangszone van de vloer wordt duidelijk wanneer we het ontwerp van dit jaar vergelijken met wat het team vorig seizoen gebruikte (bovenstaande foto).

Red Bull Racing RB16B rear detail Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Het staat in contrast met wat andere teams gedaan hebben, zoals hierboven te zien is bij Red Bull. Het idee van McLaren zal ongetwijfeld door andere teams bekeken worden om te bepalen of er veel winst behaald wordt. Met slechts drie testdagen en minder dan twee weken tot de eerste race is het onwaarschijnlijk dat andere teams zo snel met dit concept op de proppen komen.