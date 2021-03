Mazepin verklaart bijna-crash op tweede F1-testdag

Mazepin was zaterdagochtend weer bezig met de voorbereiding op zijn Formule 1-debuut. De coureur reed in totaal 76 ronden en noteerde de zevende tijd. Hij verloor wel bijna de controle over de Haas VF-21 toen hij in de buurt van Alfa Romeo-coureur Giovinazzi kwam. Hij wist een crash ternauwernood te voorkomen. Na afloop van de ochtendsessie vertelde Mazepin dat hij wilde ervaren hoe het zou zijn om dicht achter een andere auto te rijden.

“Het is algemeen bekend dat Formule 1-wagens veel downforce hebben en veel downforce verliezen als ze dicht achter andere auto’s rijden”, zei Mazepin toen hij door Motorsport.com gevraagd werd naar het moment met Giovinazzi. “Met de beperkte tijd en de grote kans dat er veel auto’s voor me zitten wanneer we starten in Bahrein, wilde ik weleens ervaren hoe het verliezen van downforce voelt. En of ik het meegemaakt heb. Ik crashte bijna om eerlijk te zijn, de wind zorgde voor een enorme klap. Het was een heikel momentje, maar wel goed om eens mee te maken. Antonio was bezig met een run op weinig brandstof.. Ik was langzamer en hij haalde me in. Ik wilde er eens achter rijden en ervan leren."

Het verlies van downforce in het verkeer is een van de grootste uitdagingen voor F1-coureurs en is extremer dan wat Mazepin tot nu toe in de Formule 2 had ervaren. “Het is inderdaad een groot verschil, maar dat is voor mij geen grote verrassing”, aldus Mazepin. “In de Formule 2 heb je ook veel downforce. De wagen is zwaarder. Er zijn wel wat kleine dingen die we kunnen winnen. Maar het is niet nieuw voor me, de races zijn lastiger.”