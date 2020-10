Ocon: "Alonso kan dit jaar al van meerwaarde zijn voor Renault"

Alonso is al volop bezig aan zijn voorbereiding op de F1-comeback in 2021 bij het team uit Enstone. Zodoende werkte hij al enkele sessies in de simulator af. Volgens Ocon, zijn toekomstige teamgenoot, kan Alonso daarmee al van meerwaarde zijn voor het team, vooral dankzij al zijn ervaring en feedback. “Ik heb gezien hoe hongerig hij is en hij heeft me al berichten gestuurd om te zeggen dat hij met van alles wat wil helpen”, vertelde Ocon op vraag van Motorsport.com over de bijdrage van de Spanjaard.

“Het is goed voor ons dat hij al in de simulator zit. We kunnen werken op basis van drie meningen, die van mij, die van Daniel Ricciardo en natuurlijk die van Fernando. We oefenen allemaal op de sim voordat we naar de races gaan om een goede basisafstelling te hebben voor het weekend. Drie meningen zijn daarvoor beter dan twee. Het is dus goed dat hij nu al nauw samenwerkt met het simteam. Ik verwacht dat hij binnenkort ook naar een race zal komen", aldus de Fransman.

Alonso volgt alle verrichtingen nu al op de voet

Alonso ging vorige week ook alvast aan de slag met de Renault Formule 1-wagen van 2020 tijdens een filmdag op het circuit van Barcelona. Renault wil de tweevoudige wereldkampioen zoveel mogelijk kilometers geven, maar zal door de testbeperkingen in de Formule 1 alleen nog maar een wagen uit 2018 mogen gebruiken. Alonso denkt echter dat hij goed is voorbereid, ook zonder extra kilometers in de komende weken.

“Ik bekijk natuurlijk alle wedstrijden van thuis uit en heb ook een mooie setup. Ik heb een computer van het team waarmee ik de onboardbeelden van Esteban en van Daniel kan volgen en ik kan ook de radiocommunicatie, de debriefing en de strategiemeetings volgen. Ik ben dus op de hoogte van alles wat er tijdens een weekend gebeurt. De resultaten worden ook beter. Het podium in de laatste race was een dik verdiend podium voor al het harde werk van het team."

