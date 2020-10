Officieel: Grosjean vertrekt eind dit jaar bij Haas

De geruchten die de afgelopen dagen de ronde deden bleken dus waarheid te zijn. Grosjean is door Haas op de hoogte gesteld dat zijn aflopende contract niet verlengd wordt. Naar verluidt zit ook teamgenoot Kevin Magnussen op de schopstoel. Nikita Mazepin lijkt een van de zekerheidjes voor het zitje bij Haas, de F2-coureur brengt nogal wat Russische roebels mee. Dat is interessant voor Haas, dat de afgelopen periode in een lastig financieel pakket verkeerde. Ook Mick Schumacher wordt – ondanks dat hij ook in verband is gebracht met Alfa Romeo – gelinkt aan een zitje bij Haas.

“Het laatste hoofdstuk is klaar en het boek gaat dicht”, schreef Grosjean in een statement op social media. “Ik heb vanaf de eerste dag bij het Haas F1-team gezeten. Tijdens de afgelopen vijf jaar hebben we hoogte- en dieptepunten beleefd, we hebben 110 punten gescoord in 92 races, deze reis was de moeite waard. Ik heb veel geleerd, heb mezelf ontwikkeld tot een betere coureur en tot een beter mens. Ik hoop ook dat ik mensen in het team geholpen heb om zichzelf te verbeteren. Daar ben ik waarschijnlijk het meest trots op, maar nog dan onze eerste races in 2016 of de P4 tijdens de Oostenrijkse GP van 2018. Ik wens het team het allerbeste voor de toekomst.”

In zijn bericht op social media schrijft Grosjean nog niet wat hij in de toekomst gaat doen, maar het lijkt uitgesloten dat hij na dit seizoen nog actief is in de Formule 1.