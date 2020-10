Wolff: Situatie Verstappen biedt ‘geen kans’ op team met Hamilton

Hamilton en Verstappen worden alom gezien als de sterkste rijders van het huidige F1-veld. De Mercedes-coureur is hard op weg naar zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse, terwijl Verstappen hoopt om in 2021 wél te kunnen strijden voor het kampioenschap. Menig F1-liefhebber hoopt de Nederlander ooit plaats te zien nemen naast Hamilton, zodat de heren in hetzelfde materiaal kunnen uitvechten wie de sterkste is. Wolff sluit echter uit dat dit op korte termijn bij Mercedes gaat gebeuren, zo vertelde hij in Beyond The Grid.

“De situatie rond Max geeft ons op dit moment geen enkele kans. Hij is gebonden aan Red Bull Racing en ik respecteer zijn loyaliteit enorm”, verklaarde Wolff. “Ik denk dat het voor Red Bull belangrijk is dat ze Max hebben. Er zit een heel verhaal achter en Red Bull pikte hem al heel jong op toen hij naar Toro Rosso ging. De situatie is dus zoals die is, het is goed voor hem en goed voor ons. Valtteri doet het geweldig en Lewis doet het ook geweldig voor ons. Ze zitten allebei op de top van hun prestatieniveau. Dan hebben we nog junioren die eraan komen en die al jarenlang bij ons zijn. Zij kunnen voor ons de toekomst zijn, dat is waar we naar kijken.”

Geen politieke spelletjes tussen Hamilton en Bottas

Hamilton vormt sinds 2017 met Valtteri Bottas het rijdersduo van Mercedes. Het is een succesvolle combinatie gebleken, die al drie constructeurstitels opleverde en waarbij een vierde in aantocht is. Een andere factor die mee kan spelen om geen poging te ondernemen Verstappen aan te trekken, is de huidige dynamiek tussen Bottas en Hamilton. Wolff stelt dat er eigenlijk geen botsingen zijn tussen de twee, in tegenstelling tot de samenwerking tussen Hamilton en Nico Rosberg in de jaren daarvoor.

“Het zijn totaal verschillende karakters. Het belangrijkste is echter dat ze hun woord op het circuit houden. Ze spelen geen politieke spelletjes, ze houden geen data voor elkaar achter. De uitwisseling tijdens meetings is beter dan dat ik ooit gezien heb, ze delen ervaringen en ik heb nooit een moeilijk moment tussen hen gezien. Dat is een belangrijke factor, want we zijn een reizend circus dat twintig keer per jaar naar het circuit gaat en veel tijd samen doorbrengt. Als de twee rijders vechten, dan creëert dat negatief momentum in het team. Niets daarvan is gebeurd sinds Valtteri bij het team kwam. Op de baan racen ze hard tegen elkaar, zonder ooit te botsen. En omdat ze zo verschillend zijn, is er strijd op het asfalt maar daarbuiten niet.”

