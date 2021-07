Nieuwe Ferrari F1-simulator bijna klaar voor gebruik

Vorig jaar maakte Ferrari duidelijk dat het in aanloop naar de reglementswijzigingen in 2022 een nieuwe simulator in gebruik wilde nemen. De oude simulator voldeed niet meer aan de eisen die tegenwoordig gesteld worden, maar zal nog wel gebruikt worden voor andere projecten. De nieuwe faciliteit, die tussen het gebouw van Sport Management en het Fiorano-circuit geplaatst is, biedt veel meer mogelijkheden voor de Italiaanse renstal. “Simulaties en digitale technologieën gaan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een Formule 1-wagen en wij geloven dat we de beste keuze gemaakt hebben”, aldus Gianmaria Fulgenzi, beheerder van de productieketen. “Met dit onderdeel gaan we een grote stap maken.”

Inmiddels is de installatie van de nieuwe simulator volledig afgerond. Ferrari laat weten dat het de komende weken zal gebruiken om de simulator te kalibreren. Na de zomerstop wordt het apparaat dan definitief in gebruik genomen. De nieuwe simulator zal volledig ingezet worden voor de nieuwe Formule 1-wagen van de Scuderia, de huidige simulator blijft in gebruik voor de doorontwikkeling van de SF21, de voorbereiding op de raceweekenden en het opleiden van Ferrari-talent.

De nieuwe simulator is tot stand gekomen in samenwerking met Dynisma, een Britse onderneming. De voorman van dat bedrijf is Ashley Warne, die in het verleden voor Ferrari gewerkt heeft. De simulator is exclusief voor Ferrari gemaakt en zal dus niet beschikbaar zijn voor andere teams. “Voor de productie hebben we gekozen om samen te werken met Dynisma, een jong en dynamisch bedrijf”, vervolgde Fulgenzi. “Het heeft twee jaar geduurd om dit project af te ronden en we zijn nu klaar om de simulator te gebruiken voor Project 674, de wagen die we nu bouwen en moet voldoen aan het nieuwe F1-reglement dat volgend jaar van kracht wordt.”

De nieuwe simulator moet bijdragen aan de competitiviteit van Ferrari in de Formule 1. Het merk verkeerde vorig jaar in een crisis. Voor dit seizoen werd een nieuwe krachtbron geïntroduceerd, maar de focus ligt inmiddels grotendeels op het nieuwe seizoen en het nieuwe reglement.