Verstappen hoopt ook op Silverstone ‘heel competitief’ te zijn

De Britse Grand Prix is sinds de introductie van de huidige hybride krachtbron in 2014 zes keer een prooi geweest voor Lewis Hamilton en Mercedes. Alleen in 2018 was er een andere winnaar. Hamilton begon dat jaar wel van pole-position, maar kwam slecht weg bij de start en werd voorbij gereden door Sebastian Vettel en Valtteri Bottas, alvorens hij bij de derde bocht in een spin werd getikt door Kimi Raikkonen. De Brit viel terug naar de plaats, maar maakte vervolgens indruk door zich terug te knokken naar de tweede plek achter Vettel.

Max Verstappen weet net als Hamilton hoe het is om te winnen op Silverstone. De Red Bull-coureur won een jaar geleden de 70th Anniversary Grand Prix op de baan in Northamptonshire door superieur met zijn banden om te gaan. Die zege op Silverstone was zijn eerste van het jaar. Nu reist de Limburger met vijf overwinningen op zak én een voorsprong van 32 punten op Hamilton in het wereldkampioenschap af naar de voormalige RAF-luchtbasis.

Verstappen zegt te genieten van hoe het momenteel gaat. “Maar ik ben ook gefocust op de rest van het seizoen. We hebben nog steeds een lange weg te gaan en er zijn nog steeds veel punten die gescoord moeten worden”, realiseert hij zich maar al te goed. Verstappen domineerde de afgelopen twee races op de Oostenrijkse Red Bull Ring, maar weet dat daarmee nog niet gezegd is dat het team op andere banen net zo sterk zal zijn. “We moeten er elk weekend opnieuw voor zorgen dat we van voren zitten en de volledige potentie van de auto benutten”, erkent hij. “We hadden net name in Oostenrijk een goede auto, we waren gewoon erg dominant. Maar we moeten ervoor zorgen dat we er in Silverstone weer staan. Dat is waar we ons nu op richten, zodat we ook daar heel competitief kunnen zijn.”

Ook teambaas Christian Horner stelt dat Red Bull op Silverstone opnieuw flink aan de bak moet. “Dat wordt weer een andere uitdaging met de introductie van de sprintrace”, wijst hij op het experiment van de Formule 1 om op zaterdag een korte wedstrijd van 100 kilometer te houden, waarvan de uitslag als startgrid wordt genomen voor de Grand Prix op zondag. “Bovendien is Mercedes daar de afgelopen jaren enorm sterk geweest. Het zal fascinerend worden om te zien of we onze vorm kunnen meenemen naar onze volgende thuisrace. De afgelopen races hebben we de auto steeds in een goede window weten te krijgen. Hopelijk lukt het ons om de wagen op Silverstone ook weer in die window te brengen.”