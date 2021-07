Technische afdeling Haas F1 “sterker dan ooit” na komst Resta

Voormalig Ferrari F1- en Alfa Romeo-werkgever Resta is aangesteld als technisch directeur van Haas. Hij vervult een nieuwe functie binnen de Amerikaanse formatie, voorheen werd Haas op dit vlak ondersteund door Ferrari. Resta werkt wel gewoon in Maranello, waar Haas op de campus van Ferrari enkele kantoren heeft. Teambaas Guenther Steiner krijgt een goede indruk van het werk dat Resta verzet voor Haas, al gaat dat vooral over de lange termijn.

“De technische afdeling is niet alleen solide geworden na zijn komst”, aldus Steiner. “Hij heeft vanaf het begin van dit seizoen veel tijd besteed aan het compleet opnieuw opzetten van de structuur. Sommige mensen weten wel dat we vorig jaar een beetje verloop hadden… Sommige mensen zijn vertrokken, anderen zijn met verlof gegaan. Resta had de zware taak om dat weer vlot te trekken. Dat heeft hij gedaan. Het technische team is nu heel stabiel. We zijn sterker dan we ooit geweest zijn."

Weinig invloed op huidige auto

De focus van Resta ligt vooral bij 2022, als het nieuwe reglement van kracht wordt. Steiner stelt derhalve dat zijn invloed op de huidige auto, die in handen van Nikita Mazepin en Mick Schumacher steevast in de achterhoede bivakkeert, minimaal is. “Die invloed is niet groot omdat we niet veel gedaan hebben. De impact is minimaal, al was hij natuurlijk wel betrokken bij de zaken die we voor dit seizoen hebben moeten aanpassen. Voor volgend seizoen kan hij met zijn team een grote impact hebben. Dat is een complete groep, die heel hard werkt aan de auto van vorig jaar. Hopelijk kunnen we volgend jaar vaker meedoen om Q2 dan dat we het over Q1 moeten hebben.”

Haas staat momenteel op de laatste stek in het constructeurskampioenschap. De Amerikaanse formatie heeft net als Williams nog geen enkel WK-punt gescoord.