Alfa Romeo voelt hete adem van Williams: “Ze zijn behoorlijk sterk aan het worden”

Afgelopen zondag was George Russell al lange tijd goed op weg om dat verschil terug te brengen naar slechts één WK-punt. De Brit lag een paar ronden voor het einde namelijk nog tiende in de Grand Prix van Oostenrijk. Uiteindelijk moest hij toezien hoe Fernando Alonso in de Alpine hem passeerde. Het optreden van Russell onderstreepte nog maar eens de goede progressie die Williams dit jaar heeft gemaakt.

“Ze hebben een auto die snel is op de rechte stukken, dat kan ik je wel vertellen”, vertelde Xevi Pujolar, head of track engineering bij Alfa Romeo, na de race van zondag aan onder andere Motorsport.com. “Het is lastig om die wagen te volgen en voorbij te gaan op een recht stuk. Maar ik denk dat wij alles bij elkaar wel een betere auto voor de race hebben. Ik moet zeggen dat Russell in de kwalificaties speciale dingen laat zien. Maar wij hebben over het geheel genomen een betere snelheid in de race." Pujolar wijst ook op het feit dat de Red Bull Ring een vrij specifieke baan is met maar weinig bochten en rondetijden iets boven de minuut. "Niet dat Silverstone gemakkelijk gaat worden, maar het zit allemaal heel dicht bij elkaar. We hebben afgelopen weekend en het weekend daarvoor echter laten zien dat we met ze kunnen vechten. Niet alleen met Russell, maar ook met de Alpines, de Aston Martins en zelfs met een van de AlphaTauri’s.”

Pujolar, die Antonio Giovinazzi veertiende zag worden na een touché met Esteban Ocon in de eerste ronde en Kimi Raikkonen als vijftiende aan de finish zag komen na een botsing met Sebastian Vettel in de slotronde, blijft er vooralsnog dus rustig onder. “Ik denk dat wij afgelopen weekend ten opzichte van het weekend ervoor ook een stap hebben gezet. We hebben onze snelheid over een enkele ronde iets weten te verbeteren. En in de race hebben we laten zien dat we met ze kunnen vechten. Williams heeft zeer zeker ook een stap gemaakt in de kwalificatie. Niet alleen ten opzichte van ons, maar ten op zichte van heel veel teams. Maar in de race weten ze die plek niet vast te houden. Dat neemt niet weg dat we hard aan het werk moeten, want het klopt dat ze behoorlijk sterk aan het worden zijn.”