Nieuwe simulator moet Ferrari op juiste spoor zetten voor 2022

Het Formule 1-seizoen 2020 verloopt uiterst moeizaam voor Ferrari en ondanks dat het steigerende paard volgend jaar met een volledig nieuwe krachtbron komt, is de blik in Maranello zoveel mogelijk op 2022 gericht. Dat jaar gaan de nieuwe technische reglementen in F1 op de schop en keert het grondeffect terug als voornaamste vorm om downforce te genereren.

Een omwenteling die op papier kansen biedt om het zinkende schip weer vlot te trekken. Niet geheel verrassend zet Ferrari achter de schermen al in op 2022. Het meeste werk - bijvoorbeeld aan de aerodynamica - is verboden tot 1 januari 2021, maar dat neemt niet weg dat er wel alvast aan meer elementaire zaken wordt gewerkt. Zo wist Motorsport.com al te melden dat het nieuwe neusontwerp van Ferrari een eerste crashtest heeft doorstaan.

Ook wat betreft de randvoorwaarden wordt er in de Ferrari-thuishaven veel werk verzet. Meer specifiek aan een nieuwe simulator, die de bestaande correlatieproblemen moet verhelpen. Ferrari vertrouwt momenteel nog op een simulator met de bijnaam 'de spin' - vanwege de vorm - maar die voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en lag begin dit jaar ook ten grondslag aan enkele problemen van de Scuderia. 'De spin' blijft wel actief voor andere taken binnen het concern van Ferrari, maar wordt voor het F1-project vervangen door een compleet nieuwe simulator.

Om dat te realiseren klust men in Maranello aan een compleet nieuw gebouw, die tussen de tak waar nu het Sport Management zetelt en het Fiorano-circuit moet verrijzen. Het gebouw wordt beduidend groter dan de nieuwe simulator an sich en moet ook bestaande afdelingen gaan huisvesten. Volgens de huidige planning moet het metselwerk voor het einde van dit jaar worden afgerond. Na een periode van zorgvuldige afstelling hoopt men de simulator aan het begin van komend voorjaar operationeel te hebben. Het gebruik zal zoals gezegd op de 2022-Ferrari gericht zijn. Kopstukken als Mattia Binotto, Laurent Mekies en John Elkann hebben al aangegeven dat 2022 een cruciaal jaar wordt. Een goede correlatie tussen theorie en praktijk - in de vorm van deze nieuwe simulator - wordt daarvoor van levensbelang geacht.

Met medewerking van Franco Nugnes

