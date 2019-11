Hülkenberg: "Al heb ik geen zitje in 2020, ik verlaat F1 niet"

De kans dat Hülkenberg volgend jaar op de Formule 1-grid staat is nihil. Hij heeft als vaste waarde in de F1 plotseling geen toekomstperspectief meer door de komst van Esteban Ocon bij Renault. Het contract van Hülkenberg loopt na dit seizoen af en Daniel Ricciardo zal op de andere stoel blijven zitten.

De overstap naar een ander team was dus de enige optie om actief te blijven in de Formule 1. Een plekje bij Alfa Romeo naast Kimi Raikkonen leek een optie, tot het team bevestigde dat Antonio Giovinazzi aan boord blijft. Ook een deal met Haas kwam niet tot stand. Het enige team dat nu nog een tweede coureur zoekt is Williams, gezien Robert Kubica vertrekt na een teleurstellende comeback. De meest logische vervanger van de Pool is echter Nicholas Latifi, de nummer twee in het F2-kampioenschap. Bovendien heeft de Duitser te kennen gegeven een terugkeer naar het Britse team niet te zien zitten.

"Ik heb nergens spijt van", zegt Hülkenberg stellig. "Natuurlijk heb ik soms fouten gemaakt, zoals we allemaal hebben gedaan. Er zijn een paar dingen die ik nu anders zou hebben gedaan, maar dat zeg je altijd achteraf. Dus al met al heb ik er vrede mee met wat ik heb bereikt en ik heb niet het gevoel dat ik stop als Formule 1-coureur. Ik verlaat de F1 niet. Misschien sta ik niet op de grid, maar als zich een kans voordoet, ben ik er klaar voor."

Op de vraag wat hij anders had kunnen doen met betrekking tot 2020 voegde hij eraan toe: "Als ik

nu terug in de tijd zou gaan en het hele proces nog eens doorloop, de beslissingen... Ik heb niet het gevoel dat ik iets verkeerds heb gedaan. Natuurlijk waren er in races wat fouten. Hockenheim was zuur. Dat had gevolgen voor volgend jaar, maar het was gewoon timing. De teerling is geworpen. Ik kon het gewoon niet eens worden met Haas, maar dat is niet erg. Zo gaat het nu eenmaal en dit is de situatie waarin ik zit. Ik kan het prima aan."

Hülkenberg is de afgelopen tijd in verband gebracht met zowel de DTM als de IndyCar. Ed Carpenter heeft toegegeven dat hij contact heeft gehad met de coureur uit Emmerik over een stoel in 2020. Het bleek uiteindelijk niet het juiste moment voor hem. Een besluit over zijn verdere toekomst heeft hij nog niet genomen. "Ik heb niets ondertekend en ik zal het ook niet doen in de nabije toekomst. Ik krijg telefoontjes van verschillende, laten we zeggen raceklassen, en teams, maar er is op dit moment niets gaande. Om eerlijk te zijn is mijn gemoedstoestand vrij ontspannen. Ik zal het F1-seizoen hoe dan ook afmaken en ik wil zo succesvol mogelijk zijn. Daarna wil ik even ontspannen, een momentje voor mezelf pakken om te zien wat ik interessant vind."

Een time-out is voor de Renault-coureur, die zijn eerste Grand Prix al in 2010 reed, ook geen verkeerde optie. "Ik heb het gevoel dat een decennium in de F1 intens is, en dat ik in een hoog tempo leef. Dus dat is de reden dat ik wil aankijken hoe het nieuwe jaar begint, hoe ik me dan voel en hoe de situatie zich ontvouwt. Ik heb eerlijk gezegd op dit moment geen idee."

Mocht IndyCar toch ooit op zijn programma komen te staan, dan zal hij alleen de permanente circuits rijden en geen ovals. Helemaal uitsluiten dat hij ooit deelneemt aan deze raceklasse doet hij namelijk niet. "Ik heb altijd gezegd dat ik daar niet zo'n fan van ben. Het lijkt me niets en ik heb er denk ik te veel respect voor om dan mee te doen. Het is niet mijn ding. Ik houd het in dat geval beperkt tot de circuits."

De factoren achter de Renault-exit van Nico Hülkenberg