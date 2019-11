Hamilton verwacht groot gevecht tussen topteams in 2020

Hamilton en Mercedes hebben dit jaar opnieuw de coureurs- en constructeurstitel behaald, waardoor het team de zesde opeenvolgende 'dubbel' heeft en Hamilton zijn vijfde titel in zes seizoenen. De dreiging vanuit Ferrari was aan het begin van het seizoen ver te zoeken en Red Bull had ook moeite om een inhaalslag te slaan. Beide teams kwamen pas op gang toen het eigenlijk al te laat was.

Bij Red Bull had men er al enigszins op gerekend dat het kampioenschap niet haalbaar was. 2019 was vanwege de nieuwe Honda-motor meer 'een overgangsjaar' waarin opgebouwd werd naar een titelgevecht in 2020. Na de derde zege van Verstappen in Brazilië dit jaar en de tweede plek van Pierre Gasly, die bij Toro Rosso ook met Honda-motor rijdt, gelooft Hamilton dat Red Bull zich volgend seizoen daadwerkelijk in het titelgevecht kan mengen. "De Honda-motoren hebben duidelijk grote stappen gezet en het is geweldig om te zien dat een andere fabrikant zo sterk is als ze nu zijn. Het betekent hopelijk dat we volgend jaar een serieuze driestrijd krijgen en dat is geweldig voor de Formule 1", zei hij.

Verstappen drukte zich in het eerste samenwerkingsjaar met Honda nog voorzichtig uit over de kansen, maar hij is wel zeer enthousiast over de progressie die de Japanse fabrikant boekt en wat 2019 Verstappens beste seizoen tot nu toe maakt in de F1. "De laatste pole-position van Honda in Brazilië was in 1991. Ik denk dat het tijd is om dit soort dingen opnieuw te doen. We blijven vertrouwen op de resultaten van de jaren 90", zei de Nederlander. "Ik denk dat Honda zeker goed bezig is. Het hele seizoen door is de motor enorm verbeterd, dus ik ben er heel blij mee."

Als Red Bull-Honda echt voor de titel kan gaan, zal Hamilton voor het eerst in zijn carrière uitgedaagd worden door Verstappen. Hij vocht enkel losse races tegen Red Bull, waarvan in Brazilië dus het meest recent. "Het is onvermijdelijk dat de jongere generatie eraan komt. Er is vaak een golf van jong talent die zich een weg weet te banen naar de Formule 1. Ik denk dat de F1 veel jong bloed met potentie heeft en dat ze samen echt de toekomst van de sport zijn. Ik kijk er naar uit om met deze jongens te vechten. Als we de teams dichter bij elkaar kunnen brengen, dan zullen we nog meer schitterende gevechten [als in Brazilië] zien en dat zou geweldig zijn."

